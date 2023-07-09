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Путін звільнив Герасимова після бунту Пригожина - Daily Mail

Ангеліна Підвисоцька
9 липня 2023, 17:47 оновлено 9 липня, 18:01
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Російський диктатор міг звільнити Герасимова з посади командувача окупаційними військами в Україні.
Герасимов, Путин
Путін звільнив Герасимова після бунту Пригожина / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

Після наступу на Москву, який влаштував главарь ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, Володимир Путін міг звільнити Валерія Герасимова з посади командувача окупаційними військами в Україні. Про це повідомляє Daily Mail.

Путін продовжує чистки вищого керівництва РФ і намагається відновити повний контроль.

Інформація про звільнення Герасимова офіційно не була підтверджена, але якщо це правда, то він не протримався на посаді навіть пів року.

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За даними видання, новим командувачем окупаційними військами міг стати генерал-полковник Михайло Теплінський, який командував повітряно-десантними військами РФ. Сам же Герасимов міг залишитись на посаді начальника Генштабу РФ.

Також повідомляється, що Путін міг звільнити з посад генерал-полковника Михайла Мізінцева ("Маріупольського різника") та генерала Рустама Мурадова, який провалив наступ на Вугледар.

Путін проводить чистки

Британське видання Financial Times пише, що високопоставлений генерал російських окупантів Сергій Суровікін затриманий за добрі стосунки з ватажком ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним, який раніше влаштував військовий заколот з походом на Москву.

"Від Суровікіна, високопоставленого російського генерала, який, як відомо, мав хороші стосунки з власником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним, не було ніяких повідомлень протягом декількох днів. Його затримали", - розповіли журналісти з посиланням на три джерела.

За даними журналістів, у верхівці РФ сказали, що Путін почав операцію з очищення верхівки служб безпеки. Військовий заколот Пригожина, який став першою за останні десятиліття спробою перевороту, підірвав "авторитет" Путіна, і тепер директор РФ намагається відновити свою репутацію і придушити критику.

Згодом журналісти Reuters повідомили про те, що після Суровікіна зник і начальник штабу Збройних сил генерал Валерій Герасимов. Він не з'являвся ні на публіці, ні на державному телебаченні після перерваного в суботу заколоту, коли лідер найманців Євген Пригожин зажадав видачі Герасимова.

Інші новини:

Євген Пригожин Валерій Герасимов Сергій Суровікін
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