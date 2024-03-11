Генсек НАТО назвав велику помилку Путіна: "Україна ще ближче до членства, ніж раніше"

Путін припустився стратегічної помилки. Він хотів не дати Україні рухатися в бік НАТО і ЄС, але зараз вона стала ще ближчою до членства.

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Україна зараз ближче до членства в НАТО, ніж будь-коли раніше, заявив Столтенберг/ колаж: Главред, фото: УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін припустився стратегічної помилки, коли здійснив повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Однією з цілей глави Кремля було не дати Україні рухатися у бік НАТО і Євросоюзу, але натомість вона зараз ближче до членства, ніж будь-коли раніше.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час церемонії підняття прапора Швеції поблизу штаб-квартири Північноатлантичного альянсу. Він наголосив, що Україна стане союзником НАТО, і додав, що стоїть питання не "якщо", а "коли".

Столтенберг наголосив, що зараз Україна ближче до членства в Альянсі, ніж будь-коли раніше, і це також демонструє велику стратегічну помилку, яку зробив російський диктатор Путін, здійснивши повномасштабне вторгнення в Україну.

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"Бо, як ви пам'ятаєте, його метою було не дати Україні рухатися у бік НАТО і ЄС. Він зажадав, щоб Альянс зробив заяву, фактично підписав договір з Росією про те, що не повинно бути подальшого розширення НАТО за рахунок будь-якої країни Європи. А зараз він отримав протилежне. Він хотів менше НАТО, він отримує більше НАТО, більше військової присутності НАТО у східній частині нашого Альянсу. Фінляндія та Швеція є повноправними членами, а Україна ближче до членства в НАТО, ніж будь-коли раніше", – заявив Столтенберг.

Нагадаємо, Швеція офіційно стала 32-м членом Північноатлантичного альянсу. Перед церемонією підняття прапора Швеції поблизу штаб-квартири НАТО генсек Єнс Столтенберг сказав, що наступним синьо-жовтим прапором там може бути український.

Що відомо про НАТО? НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949. Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія. 7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

Перспективи вступу України до НАТО

Нагадаємо, у Держдепі США раніше заявили, що Україну не покличуть до НАТО у 2024 році. Представник Державного департаменту США Даніел Сайзек зазначив, що це питання буде обговорюватися вже після війни. Наразі головним пріоритетом є надання допомоги для гарантування безпеки країни, а не формальне запрошення до НАТО.

Посол Сполучених Штатів Америки в Північноатлантичному альянсі Джуліанна Сміт також заявила, що Україну можуть не запросити вступити до НАТО на саміті Альянсу, який відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні.

Тим часом в Європі заговорили про створення альтернативи НАТО. Причиною стали скандальні заяви ексглави Білого дому Дональда Трампа про Альянс.

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