Ігната звільнили з посади речника Повітряних сил ЗСУ - командувач ПС

Ексречник Повітряних сил ЗСУ тепер працюватиме на іншому напрямку, зазначив командувач ВС.

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Ексречник ПС працюватиме на іншому напрямку/ Колаж: Главред, фото: Суспільне, wikimedia.org

Речника Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната звільнили з посади. Полковник працюватиме на іншому напрямку, але у складі Повітряних сил. Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук у Telegram.

Командувач Повітряних сил подякував Ігнату за величезний обсяг роботи, який виконував речник та за результат боротьби з ворогом на інформаційному фронті. Олещук наголосив, що саме за віддану працю Ігнат і отримав заслужену державну нагороду від Президента України.

"Сьогодні я подякую полковнику Юрію Ігнату уп’яте. Подякую за продуктивну роботу на посаді начальника служби зв’язків з громадськістю Командування Повітряних Сил. Він залишатиметься у складі Повітряних Сил і працюватиме на іншому напрямку не менш успішно. Не сумніваюсь!" - зазначив Олещук. відео дня

Хто такий Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Кадрові перестановки в ЗСУ

Нагадаємо, 8 лютого Валерія Залужного відправили у відставку з посади головнокомандувача ЗСУ. Тоді президент запропонував йому продовжити службу в команді.

Президент України призначив 8 лютого на посаду головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського. До цього Сирський командував Східним угрупуванням військ.

Як повідомляв Главред, 2 березня Зеленський повідомив, що Сирський отримав карт-бланш на кадрові зміни в ЗСУ.

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