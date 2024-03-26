Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО - указ

Новим секретарем Ради нацбезпеки та оборони України став Олександр Литвиненко.

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Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО / Коллаж: Главред, Офис президента

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради нацбезпеки та оборони України. Про це йдеться в офіційному указі президента №186/2024, який опублікували на сайті президента.

"Звільнити ДАНІЛОВА Олексія Мячеславовича з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в тексті указу.

Хто такий Олексій Данілов Олексій Данілов - український державний діяч, політик, самоврядовець, управлінець. 13-й Секретар РНБО України з 3 жовтня 2019. Голова Ради експертів з питань енергетичної безпеки. У 1994 - 1997 роках був міським головою Луганська. За часів президентства Віктора Ющенка у 2005 році очолював Луганську ОДА, пише Вікіпедія. відео дня

Наступним указом Зеленський звільнив Олександра Литвиненка з посади голови Служби зовнішньої розвідки України та призначив його на посаду секретаря РНБО.

"Призначити ЛИТВИНЕНКА Олександра Валерійовича Секретарем Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в тексті указу №188/2024.

Кадрові перестановки у ЗСУ

Нагадаємо, 8 лютого Валерія Залужного відправили у відставку з посади головнокомандувача ЗСУ. Тоді президент запропонував йому продовжити службу в команді.

Президент України призначив 8 лютого на посаду головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського. До цього Сирський командував Східним угрупованням військ.

16 березня стало відомо про те, що Юрія Ігната звільнили з посади речника Повітряних сил ЗСУ. 18 березня повідомлялося, що Ілля Євлаш став новим спікером Повітряних сил ЗСУ.

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