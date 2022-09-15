Генерал ЗСУ пояснив, чому Кримський міст знищити набагато складніше, ніж Антонівський

Генерал ЗСУ пояснив, чому Кримський міст знищити дуже складно, / https://ua.depositphotos.com, Reuters

Генерал-лейтенант запасу та ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко, відповідаючи на запитання читача під час чату на Главреді, сказав - Кримський міст знищити буде набагато складніше, ніж Антонівський на Херсонщині ‒ особливо з урахуванням того, що в розпорядженні ЗСУ немає ядерної зброї.

"Однозначно, Кримський міст знищити буде складніше, ніж Антонівський. Хоча б тому, що він довший. Знищити його повністю і відразу можна хіба що нанесенням ядерного удару, але у нас такої зброї немає. Якщо мета по площі і довжині велика, значить, потрібно більше коштів для нанесення ударів, щоб знищити ціль. Тобто Кримський міст більший, ніж Антонівський, а тому потрібно більше коштів. Ми можемо порушити експлуатацію Кримського мосту - залізничної частини та автомобільної. На якийсь час можливо. І це буде важливий результат", ‒ сказав він.

Крім того, Романенко каже, що ЗСУ вкрай важливо буде завдати серію ударів по севастопольських позиціях Чорноморського флоту.

"Завдати ударів по севастопольській базі ЧФ РФ теж важливо, щоб росіяни не могли завантажувати і розвантажувати свої кораблі ракетами. У цьому сумнівів немає. Тоді Росія буде змушена йти в Новоросійськ. Тобто важливо пам'ятати про можливості ракетного обстрілу РФ всієї території нашої країни і намагатися мінімізувати ці її можливості", ‒ сказала вона.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявляв, що поки не буде удару по Кримському мосту, лінію забезпечення російських окупантів на півдні зруйнувати не вдасться. Продовження роботи логістики загарбників може стати серйозною проблемою для ЗСУ.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що Україна вивчає можливість нанесення удару по Кримському мосту. Київ вважає естакаду незаконною спорудою окупантів, які використовують її як артерію для постачання своїх військ на півдні. На його думку, шляхопровід слід знищити.

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