У Путіна є можливість зберегти Кримський міст: Данілов розповів деталі

У Путіна ще є змога врятувати Кримський міст / Колаж фото УНІАН, скріншот, Twitter/Кримський міст

Російський диктатор Володимир Путін боїться втратити Кримський міст, адже це об'єкт, який він використовують для перекидання російської військової техніки на територію півострова. У Путіна є можливість зберегти міст. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, повідомляє Wyborcza.

Він зазначив, що Кримський міст буде збережений, якщо з анексованого півострова будуть виведені всі окупанти.

"Звичайно, я вже говорив про це в березні. Це військовий об'єкт (Кримський міст - Главред), через який перекидається підкріплення для сил агресора. Тому цей об'єкт підлягає знищенню. У цьому немає нічого екстраординарного. Але у Путіна є шанс зберегти цей об'єкт, якщо він виведе війська з Криму по цьому мосту", - сказав Олексій Данілов.

Він додав, що Україна сама "вишле" окупантів з Криму, якщо вони не захочуть їхати звідти самостійно.

Україна може завдати удару по Кримському мосту

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк раніше заявив, що Україна розглядає сценарій з ударом по Кримському мосту. За словами чиновника, це незаконна споруда, яка служить артерією логістики російських окупаційних військ, і має бути знищена.

Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, військовий експерт Валентин Бадрак вважає, що Кримський міст руйнувати наразі недоцільно. На його думку, зараз ЗСУ слід зосередитися на ударах по військових аеродромах, скупченню техніки, базах і арсеналах військ Росії в захопленому Криму.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк сказав, що Україна має наполягати на демонтажі Кримського мосту. Росіяни можуть і самі його знести. Втім, казав Подоляк, краще довірити цю справу ЗСУ, щоб окупанти надовго запам'ятали свій відхід з українських територій.

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