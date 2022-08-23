УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Путіна є можливість зберегти Кримський міст: Данілов розповів деталі

23 серпня 2022, 17:00

Усі російські окупанти повинні покинути територію анексованого Криму.

Крымский мост, Владимир Путин, Алексей Данилов
У Путіна ще є змога врятувати Кримський міст / Колаж фото УНІАН, скріншот, Twitter/Кримський міст

Російський диктатор Володимир Путін боїться втратити Кримський міст, адже це об'єкт, який він використовують для перекидання російської військової техніки на територію півострова. У Путіна є можливість зберегти міст. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, повідомляє Wyborcza.

Він зазначив, що Кримський міст буде збережений, якщо з анексованого півострова будуть виведені всі окупанти.

"Звичайно, я вже говорив про це в березні. Це військовий об'єкт (Кримський міст - Главред), через який перекидається підкріплення для сил агресора. Тому цей об'єкт підлягає знищенню. У цьому немає нічого екстраординарного. Але у Путіна є шанс зберегти цей об'єкт, якщо він виведе війська з Криму по цьому мосту", - сказав Олексій Данілов.

Він додав, що Україна сама "вишле" окупантів з Криму, якщо вони не захочуть їхати звідти самостійно.

Україна може завдати удару по Кримському мосту

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк раніше заявив, що Україна розглядає сценарій з ударом по Кримському мосту. За словами чиновника, це незаконна споруда, яка служить артерією логістики російських окупаційних військ, і має бути знищена.

Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, військовий експерт Валентин Бадрак вважає, що Кримський міст руйнувати наразі недоцільно. На його думку, зараз ЗСУ слід зосередитися на ударах по військових аеродромах, скупченню техніки, базах і арсеналах військ Росії в захопленому Криму.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк сказав, що Україна має наполягати на демонтажі Кримського мосту. Росіяни можуть і самі його знести. Втім, казав Подоляк, краще довірити цю справу ЗСУ, щоб окупанти надовго запам'ятали свій відхід з українських територій.

Інші новини:

війна в Україні Володимир Путін Кримський міст новини Криму Олексій Данілов повернення Криму Росія деокупація Криму
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:43

Вперше за 20 років: офіційний курс долара до гривні перевищив курс євро

17:31

Зібрався до Криму і відкрив із Зеленським Алею сміливості: Дуда заявив про потужну підтримку УкраїниВідео

17:26

Великі гроші або щастя в любові: 3 знакам зодіаку пощастить найближчим часомВідео

17:18

Розпочнеться пекельний тиждень: астролог розповіла про наближення сильнішої трагедії, ніж війнаВідео

17:14

Червона рута поперек горла встала: Таїсія Повалій мало не звалилася на концерті в РФ

Реклама
17:01

В ефір знову вийде шоу "Холостяк" з новим героєм

17:00

У Путіна є можливість зберегти Кримський міст: Данілов розповів деталіВідео

16:28

У РФ з'ясували, чому Пугачова мовчить про війну

16:26

Звичайна харчова плівка прибирає жир з живота: чи так це насправді

16:25

"РФ нарощує сили": США закликають американців негайно виїхати з УкраїниВідео

16:01

ЗСУ перетворили на брухт новітню російську станцію супутникового зв'язку АурігаВідео

15:49

"Ганебне захоплення": Зеленський розповів про деградацію Росії після анексії КримуВідео

15:44

На базі окупантів у Джанкої було 440 контейнерів з ракетами для С-400 - експертВідео

15:43

ФРН та Канада дадуть Києву масу зброї, Захід ніколи не визнає анексію земель України - ШольцВідео

15:43

Як прати штори, щоб не прасувати їх: 6 ефективних порад для різних матеріалів

15:39

Остапчук нарешті зустрівся з дітьми, яких його екс-дружина вивезла до Канади

15:13

Прикмети на 24 серпня: які 5 речей категорично не можна робити, щоб біда в будинок не прийшлаВідео

15:13

"Не для такого декольте": Канделакі без ліфчика показала "неправильні" груди

15:04

Ходити по будинку без тапочок не можна: чому прикмети і лікарі так категоричні

15:02

Настя Каменських показала постільне фото, поки Потапа немає поруч

Реклама
14:56

Лишив своїх 3 дітей, щоб вбивати чужих: ЗСУ ліквідували окупанта за місяць до закінчення контракту

14:44

Якщо Росія посилить обстріли України 23 та 24 серпня, Київ дасть потужну відповідь – ЗеленськийВідео

14:30

Будуть переговори: з'явилась точна дата завершення війни в Україні - астрологВідео

14:25

Найсмачніша шарлотка з 3 інгредієнтів на швидку руку: простий рецепт і секрет приготуванняВідео

14:19

Україна отримала 50 бронеавтомобілів Kirpi від Туреччини: чим вони унікальніВідео

13:48

Бійці ЗСУ "евакуювали" ворожу БМП за 5 хвилин: окупанти навіть не встигли прокинутисяВідео

13:39

Змусили тікати, а потім вбили: на Харківщині окупанти застрелили 13-річну дівчинкуВідео

13:33

Вбиватимуть цивільних: ФСБ планує в РФ серію терактів з масовими жертвами – Данілов

13:05

У Донецьку палає: у Мережі повідомляють про вибух в "адміністрації" ПушилінаВідео

12:54

"Ключова цифра - чотири": мольфарка розповіла, коли закінчиться війна в УкраїніВідео

12:49

"Будуть катастрофи": астролог назвала найнебезпечніші для України дати у найближчі пів рокуВідео

12:28

День Незалежності: ТСН покаже, чим живуть українські міста, а Сніданок з 1+1 облаштує студію у метро

12:18

"Ключова точка – Херсонщина": Загородній оцінив перспективи завершення війниВідео

12:15

"Мова йде про деокупацію всієї території, включаючи Крим": експерт назвав єдиний результат війниВідео

12:06

"Ти відповіси за всіх, кого вбила ваша сім'я": дружини окупантів стали отримувати "чорні мітки"Відео

11:43

Україну чекає спекотне закінчення літа: з'явився детальний прогноз на серпень

11:23

Остаточна перемога або заморожений конфлікт: екстрасенс Макс Гордєєв прокоментував результат війниВідео

11:00

Хочуть перекинути більше військ до Херсона: РФ будує плавучий міст – розвідка БританіїВідео

10:53

Привітання з днем народження в прозі - душевні рядки своїми словами для чоловіків і жінок

10:51

До Києва з офіційним візитом прибув президент Польщі Анджей ДудаВідео

Реклама
10:36

Як захистити себе і дитину від пристріту: поради зіркового екстрасенса Макса ГордєєваВідео

10:21

Соскін про вибухи в Криму: Зеленський добре так приклався чоботом в личко ПутінаВідео

10:14

Критикувала війну: Данілов пояснив, навіщо ФСБ вбила доньку ДугінаВідео

09:39

Ціна питання - $200 млн: Подоляк розповів, що може повністю змінити хід війниВідео

09:26

У Херсоні в авто підірвали помічника колаборанта Сальдо – соцмережіВідео

09:20

Експерт пояснив, чому Захід не дає Києву багато зброї для швидкої перемоги над РФВідео

08:47

Овочі в Україні серйозно подорожчають після "сезону": коли і на скількиВідео

08:20

Чи влаштує Путін "ракетний Армагеддон" у Києві до Дня НезалежностіПогляд

08:16

"Побачимо на власні очі": Данілов "анонсував" розпад РФВідео

08:14

У США очікують ракетної атаки на Україну найближчими днями - Reuters

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини Харкова
Синоптик
Погода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буряПрогноз погоди
Свята
Вихідні у вересніМаковія 2022День НезалежностіЯблучний Спас
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на сьогодніГороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти