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Крах Кримського моста стане сильним ударом для РФ, але у ЗСУ є й інші цілі - Бадрак

17 серпня 2022, 15:14

Кримський міст є сакральною цінністю для Росії, але у військовому плані знищувати його наразі немає сенсу, вважає Валентин Бадрак.

ВСУ Бадрак Крим
ЗСУ можуть бити по військових аеродромах, літаках, базах, техніці і арсеналу противника у Криму - Бадрак / Колаж УНІАН, Посольство США в Україні, Главред

Розтрощення Кримського моста в захопленому Росією Криму наразі не можна назвати ключовою військовою ціллю для України. Безумовно, знищення естакади стане психологічним ударом по країні-агресору, але є й інші, набагато важливіші цілі. Такі, як авіабаза російських військ у Саки. Військові аеродроми, скупчення техніки, бази та арсенали є постійними цілями для ЗСУ. Про це заявив директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, військовий експерт Валентин Бадрак.

У інтерв'ю Главреду він розповів про те, що наразі Кримський міст не є головною метою для армії України. Естакада представляє собою сакральну цінність для Росії, її знищення – більше психологічний удар.

"Я вважаю, що зараз це недоцільно. А в процесі просування українських військ потрібно буде дивитися, який ефект це може зробити. Зрозуміло, що Кримський міст - сакральна цінність Росії. Зрозуміло, його руйнування стане черговим психологічним ударом. Більше психологічним ударом, ніж досягненням у військовому відношенні. Тому наразі в цьому немає жодного сенсу", - вважає Бадрак.

Військовий експерт зазначив, що існують й інші, набагато важливіші військові об'єкти росіян в окупованому Криму, які можуть стати цілями для сил оборони України. Такі, як аеродром у Саки, де були літаки, що бомбили мирні українські міста.

"Є набагато важливіші військові об'єкти, як у випадку з авіабазою в Саки, удар по якій був абсолютно логічний для української сторони. Адже це були літаки, які здійснювали бомбардування українських міст, знищували мирне населення, били по нашій інфраструктурі – навіть не по армії. При цьому вони використовували тактику випаленої землі. Це була досконала мета для України", - пояснив він.

На думку Бадрака, армія України може завдавати ударів по військових аеродромах, ударних літаках, скупченнях техніки, базах і арсеналах противника.

"Аеродроми, літаки, скупчення техніки, бази, арсенали – ці цілі зрозумілі, в ударах по них є логіка. Такі дії зрозумілі і для наших партнерів, які постійно звіряють, як використовується їхня зброя", - додав експерт.

Крім того, він уточнив, що такі дії, як удар по Кримському мосту, напевно будуть узгоджуватимуться із Заходом. Київ отримає більше свободи дій, коли у ЗСУ з'явиться така ж зброя, але вже вітчизняного виробництва.

"Такі речі, як удар по Кримському мосту, очевидно, будуть узгоджуватися з партнерами. Хто дає зброю і забезпечує постачання, той має право дізнаватися, як ці ресурси використовуються. Коли у нас з'являться свої озброєння, буде зовсім інша історія", - підкреслив Валентин Бадрак.

Дивіться повну версію інтерв'ю з військовим експертом Валентином Бадраком

Вибухи на військових базах Росії у захопленому Криму

9 серпня у Новофедорівці, Сакському районі у Криму, пролунали вибухи на російській військовій авіабазі. Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат говорив, що це одна з тих баз, які окупанти РФ використовують для авіабомбардувань українських міст.

Передбачається, що удар по військах Росії в окупованому Криму могли завдати ЗСУ. Однак офіційно у Києва таких далекобійних ракет немає. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, коментуючи ситуацію, нагадала про "правила пожежної безпеки і заборону куріння в невстановлених місцях".

У Міноборони РФ причиною вибухів у Новофедорівці назвали "детонацію боєприпасів".

Втім, за підсумком армія України заявила про знищення ще 9 російських військових літаків.

За тиждень, 16 серпня, вибухи сталися вже в Джанкойському районі Криму. Жителі окупованого півострова бачили чорний дим. Пізніше з'ясувалося, що сталося дві пожежі – на трансформаторній підстанції та складі боєприпасів у селищі Травневе.

Того ж дня стало відомо і про вибухи в селищі міського типу Гвардійське в Сімферопольському районі. Журналіст Bellingcat Христо Грозєв розповів, що на військовій авіабазі РФ у Гвардійському були 12 російських літаків Су-24м та Су-25м.

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