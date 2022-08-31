ЗСУ треба вдарити по Кримському мосту, інакше будуть проблеми зі звільненням півострова – Жданов

Україні треба негайно вдарити по Кримському мосту, але наразі такої можливості немає - Жданов / Колаж Reuters, Главред

Україна наразі не має можливості завдати удару по Кримському мосту. За наявності такого потенціалу слід було б негайно бити по естакаді. Допоки не буде удару по мосту, лінію забезпечення російських окупантів на півдні зруйнувати не вдасться. Продовження роботи логістики загарбників може стати серйозною проблемою для ЗСУ. Про це заявив полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що на даний момент у армії України немає можливості вдарити по Кримському мосту. Однак такий удар вкрай потрібен Києву, щоб порушити військову логістику росіян.

"Можливостей для удару по Кримському мосту немає. Якби були, потрібно було б негайно завдати такого удару. Ми не зупинимо потік всіх озброєнь росіян допоки, доки не завдамо удару по естакаді", - пояснив Жданов.

Також він додав, що якщо окупантам і надалі вдаватиметься забезпечувати своє угруповання на півдні України, ЗСУ можуть зіткнутися з серйозними труднощами. Аж до неможливості подальшого просування військ з метою звільнення Кримського півострова від російської окупації.

"Якщо Росії вдаватиметься і надалі забезпечувати постійне підживлення свого південного угруповання військ на нашій території, ми зіткнемося з величезними труднощами. Не можна виключати і неможливість подальшого просування військ для звільнення Криму", - підкреслив Олег Жданов.

Україна може вдарити по Кримському мосту

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що Україна вивчає можливість нанесення удару по Кримському мосту. Київ вважає естакаду незаконною спорудою окупантів, які використовують її у якості артерії для забезпечення своїх військ на півдні. На його думку, шляхопровід слід знищити.

Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, військовий експерт Валентин Бадрак вважає, що на даний момент Кримський міст руйнувати недоцільно.

На думку експерта, поки що слід зосередитися на інших військових об'єктах РФ на окупованому півострові. Йдеться про військові аеродроми, бази, скупчення техніки та арсенали військ.

Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що Кримський міст можна зберегти.

За словами чиновника, наразі естакада підлягає знищенню, оскільки її шляхом забезпечуються війська окупантів на українському півдні. Однак міст не руйнуватимуть, якщо Москва виведе ним окупантів з території України.

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