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Полковник РФ заблукав на "навчаннях" в Україні і повернувся додому "двохсотим"

18 квітня 2022, 12:03

Армія окупантів продовжує зазнавати божевільних втрат.

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ЗСУ знищили російського генерала / facebook.com/AFUStratCom

Крім величезних втрат серед особового складу, армія РФ продовжує зазнавати втрат і серед вищого командування.

Збройні Сили України ліквідували російського командира 49-ї зенітної ракетної бригади полковника Гришина Івана зі Смоленська, повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Facebook.

"Українське Сафарі 2.0" триває. Зустрічайте "свіженького" окупанта зі складу Збройних сил Росії: "Командир 49 зенітної ракетної бригади полковник Гришин Іван зі Смоленська. "Заблукав на "навчаннях", але вже повернувся додому", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Петербурзі 16 квітня закопали ліквідованого в Україні заступника командувача 8-ю армією генерал-майора Володимира Фролова. Його похорон пройшов на Серафимівському кладовищі з військовими почестями, в церемонії взяв участь губернатор Олександр Бєглов, повідомляє прес-служба адміністрації Петербурга.

Також повідомлялося, що стало відомо ім'я російського окупанта, який керував силовим захопленням Запорізької АЕС в українському місті Енергодар. В Енергоатомі показали фото і назвали ім'я окупанта, який давав команди на обстріл атомної станції.

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