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Бомбардувати Київщину наказував генерал РФ родом з Черкащини - там досі живуть його рідні

7 квітня 2022, 03:25

Ще недавно він відвідував свою батьківщину, де у нього залишилося багато родичів в таких населених пунктах як Ірпінь, Київ, Голованівськ.

ракетний удар по Києву
Бомбардувати Київщину наказував генерал РФ родом з Черкащини / Фото facebook.com/MNS.GOV.UA

Генерал, який віддавав накази бомбити Київщину, - виходець з України. Він народився він в Черкаській області.

Зрадник є уродженцем Уманського району Черкаської області. Раніше він неодноразово приїжджав у гості до родичів з Бучі та Ірпеня Олександр Гершун, повідомляє Управління СБУ в Черкаській області з посиланням на старосту села Текуча біля Умані Олександра Гершуна.

Староста села зазначив, що генерал-майор армії Росії Віталій Школенко - його родич. Він також є заступником командувача шостої Ленінградської армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони Західного військового округу.

"Ще недавно ця істота відвідувала свою батьківщину, де у нього залишилося багато родичів в таких населених пунктах як Ірпінь, Київ, Голованівськ, накази про бомбардування яких він, напевно, давав особисто", – підкреслив Олександр Гершун.

читайте також"Хлопчики-строковики відмовилися виконувати наказ": російські десантники злякалися штурмувати ОдесуВін також зазначив, що в бучанському районі під час обстрілів перебували рідні та близькі російського генерала.

Зазначимо, що фрегатом Адмірал Макаров Чорноморського флоту РФ, з якого запускаються ракети по українських містах, командує Григорій Брєєв. Він - родом з Вінницької області, служив у Збройних силах України і зрадив присягу в 2014 році, коли Росія окупувала Крим і Севастополь.

Раніше в Мережу потрапили імена особового складу армійської авіації, яке здійснює удари по мирному населенню України, руйнуючи інфраструктуру України.

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