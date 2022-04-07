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Наказав обстрілювати АЕС: з'явилося ім'я генерала РФ, який піддав небезпеці півсвіту

7 квітня 2022, 21:41

Від ядерного знищення людство врятувало тільки те, що снаряди, які потрапили в енергоблоки станції, не розірвалися.

Енергоатом
Запорізька АЕС / Енергодар

Стало відомо ім'я російського окупанта, який керував силовим захопленням Запорізької АЕС в українському місті Енергодар.

В Енергоатомі показали фото і назвали ім'я окупанта, який давав команди на обстріл атомної станції.

Як виявилося наказ віддавав генерал-майор Росгвардіі Олексій Домбровський, який навіть і не думав про те, що це могло привести до краху небачених раніше масштабів.

Від ядерного знищення людство врятувало тільки те, що снаряди, які потрапили в енергоблоки станції, не розірвалися.

"Силовим захопленням Запорізької АЕС, наражаючи на небезпеку півсвіту і здійснюючи акти ядерного тероризму, керував генерал-майор Домбровський Олексій Юрійович. Команди обстрілювати атомну станцію і житлові квартали Енергодара також віддавав він", - зазначили в Енергоатомі.

Українські фахівці зазначили, що саме цей окупант несе персональну відповідальність і за зруйновані будівлі та інфраструктуру міста, і за пошкодження ЗАЕС.

Російські окупанти під командуванням Домбровського розміщували на території атомної станції важку техніку і навіть утилізували снаряди в безпосередній близькості від енергоблоків.

Те, що світ не накрило ядерним вибухом - надзвичайне везіння.

"Завдяки Богу - ядерної катастрофи не сталося після обстрілів. Адже щонайменше 50 снарядів, частина з яких влучила в енергоблоки станції та інші будівлі на її території, на щастя, не розірвалися. За ці злочини доведеться відповідати. Кожного російського терориста чекає міжнародний суд і справедливе покарання!",- підкреслили в Енергоатомі.

Повідомляється, що два тижні тому Домбровського в місті змінив ще один генерал-майор – начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ Валерій Васильєв.

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Обстріл Запорізької АЕС

3 березня окупаційні війська обстріляли блокпост в Енергодарі і направили в місто колону бронетехніки з 100 одиниць.

4 березня на Запорізькій атомній електростанції спалахнула пожежа. АЕС була обстріляна російськими військами, які намагаються її захопити, але військові ЗСУ тримають оборону, тривають запеклі бої.

Міністр енергетики Герман Галущенко прокоментував ситуацію на Запорізькій АЕС. За його словами, агресор хоче знищити весь світ, оскільки впритул обстріляв енергоблоки найбільшої в Європі атомної станції з танків, Градів, іншої важкої артилерії, прекрасно розуміючи катастрофічні наслідки таких дій.

"Ми стоїмо на порозі наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії людства", - сказав Галущенко.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "вперше в історії людства обстрілюють атомні енергоблоки".

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війна в Україні Энергоатом Запорізька АЕС
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