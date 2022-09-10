Чи здатна Росія влаштувати ядерну катастрофу: відповідь генерала

Чи є загроза ядерної катастрофи / Главред

Загроза ядерної катастрофи, яку може влаштувати Росія на території Запорізької АЕС, наразі зберігається, повідомив генерал-лейтенант запасу і екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко, відповідаючи на запитання читача під час чату на Главреді.

"Така загроза поки зберігається. Над цим працює наше політичне керівництво і керівництво наших союзників. МАГАТЕ побувало на станції і моніторить ситуацію. Однак можливості МАГАТЕ скромні. Набагато більше можливостей впливати на Росію – у потужних держав, що вони і роблять", - зазначив генерал.

За його словами, зараз "не стоїть питання про можливість ядерного вибуху на ЗАЕС, але радіоактивне зараження можливе."

"Але цього Москві мало - їй потрібно ще й звинуватити в усьому Україну. Тут теж своя небезпека", - вважає Ігор Романенко.

"Як би там не було, якщо Путін вже не буде погрожувати застосувати тактичну ядерну зброю (в плані озброєнь у нього більше немає інших можливостей), то все інше конвенційна зброя російської армії програє натовському. Путін вже зараз намагається показати, що воює не з Україною, а з НАТО. З його точки зору, цей факт хоч якось виправдовує, чому" спецоперація " триває більше півроку. Також він пояснює, чому "спецоперація" не швидка і не стрімка, тим, що Росія використовує гуманітарний підхід – і на півночі України, і на острові Зміїний, і в інших місцях. Можливості у росіян обмежені. Останні, пов'язані з ядерною складовою, можливості Путін намагається використовувати, але це безперспективно. А нічого іншого у нього вже немає", - підсумував генерал.

Поїздка МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

Російські окупанти ще напередодні прибуття місії МАГАТЕ почали влаштовувати провокації. 31 Серпня вони потужно обстріляли Енергодар, в якому розташована Запорізька АЕС.

Обстріли продовжилися і вранці 1 вересня. Окупанти обстрілювали як житлові будинки, так і територію атомної станції. В результаті мінометного обстрілу росіянами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок.

Крім цього, росіяни вели артобстріл заздалегідь узгодженого маршруту проходження місії МАГАТЕ із Запоріжжя в ЗАЕС.

Українська сторона вважає дивним, що візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС тривав лише дві години.

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