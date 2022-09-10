Чи здатна Росія влаштувати ядерну катастрофу: відповідь генерала

За його словами, наразі "не стоїть питання про можливість ядерного вибуху на ЗАЕС, але радіоактивне зараження можливе."
Загроза ядерної катастрофи, яку може влаштувати Росія на території Запорізької АЕС, наразі зберігається, повідомив генерал-лейтенант запасу і екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко, відповідаючи на запитання читача під час чату на Главреді.
"Така загроза поки зберігається. Над цим працює наше політичне керівництво і керівництво наших союзників. МАГАТЕ побувало на станції і моніторить ситуацію. Однак можливості МАГАТЕ скромні. Набагато більше можливостей впливати на Росію – у потужних держав, що вони і роблять", - зазначив генерал.
За його словами, зараз "не стоїть питання про можливість ядерного вибуху на ЗАЕС, але радіоактивне зараження можливе."
"Але цього Москві мало - їй потрібно ще й звинуватити в усьому Україну. Тут теж своя небезпека", - вважає Ігор Романенко.
"Як би там не було, якщо Путін вже не буде погрожувати застосувати тактичну ядерну зброю (в плані озброєнь у нього більше немає інших можливостей), то все інше конвенційна зброя російської армії програє натовському. Путін вже зараз намагається показати, що воює не з Україною, а з НАТО. З його точки зору, цей факт хоч якось виправдовує, чому" спецоперація " триває більше півроку. Також він пояснює, чому "спецоперація" не швидка і не стрімка, тим, що Росія використовує гуманітарний підхід – і на півночі України, і на острові Зміїний, і в інших місцях. Можливості у росіян обмежені. Останні, пов'язані з ядерною складовою, можливості Путін намагається використовувати, але це безперспективно. А нічого іншого у нього вже немає", - підсумував генерал.
Поїздка МАГАТЕ на Запорізьку АЕС
Російські окупанти ще напередодні прибуття місії МАГАТЕ почали влаштовувати провокації. 31 Серпня вони потужно обстріляли Енергодар, в якому розташована Запорізька АЕС.
Обстріли продовжилися і вранці 1 вересня. Окупанти обстрілювали як житлові будинки, так і територію атомної станції. В результаті мінометного обстрілу росіянами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок.
Крім цього, росіяни вели артобстріл заздалегідь узгодженого маршруту проходження місії МАГАТЕ із Запоріжжя в ЗАЕС.
Українська сторона вважає дивним, що візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС тривав лише дві години.
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