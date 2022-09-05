Куди буде переміщатися радіація при аварії на ЗАЕС: з'явилася карта

Запорізька АЕС / УНІАН, Укргідрометцентр

Фахівці Укргідрометцентру показали карту, куди пішло б радіоактивне забруднення, якби на Запорізькій АЕС сталася аварія 4 вересня.

У відомстві спрогнозували нову ймовірність переміщення радіації при умовній аварії на Запорізькій АЕС. У дослідженні було виявлено, що якби аварія сталася на ЗАЕС 4 вересня, то радіоактивне забруднення торкнулося б півдня України, Туреччини, Греції, Болгарії, Молдови та Румунії.

Якби аварія сталася на Хмельницькій АЕС, радіація спрямовувалася спочатку в південно-східному напрямку на території Рівненської, Хмельницької, Житомирської та Вінницької областей.

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"Розсіяння викидів продуктів діяльності ХАЕС підхоплять Південно-східні вітри і донесуть до території Молдови, Румунії Угорщини, Словаччини та Польщі", – йдеться в повідомленні.

У той же час Гідрометцентр заспокоює українців, що поки радіаційна ситуація навколо Рівненської АЕС, Южно-Української АЕС, Хмельницької, Запорізької АЕС і зо ЧАЕС залишалася стабільною, перевищень не зафіксовано.

Поїздка МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

Російські окупанти ще напередодні прибуття місії МАГАТЕ почали влаштовувати провокації. 31 серпня вони потужно обстріляли Енергодар, в якому розташована Запорізька АЕС.

Обстріли продовжилися і вранці 1 вересня. Окупанти обстрілювали як житлові будинки, так і територію атомної станції. В результаті мінометного обстрілу росіянами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок.

Крім цього, росіяни вели артобстріл заздалегідь узгодженого маршруту проходження місії МАГАТЕ із Запоріжжя в ЗАЕС.

Українська сторона вважає дивним, що візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС тривав лише дві години.

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