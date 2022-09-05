РФ влаштувала ядерний шантаж: ЄС поставив Москві ультиматум через захоплення ЗАЕС

Окупанти захопили Запорізьку АЕС / Фото УНІАН

Ситуація на Запорізькій атомній станції продовжує викликати стурбованість, заявив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель в понеділок в Брюсселі після закінчення засідання восьмої Ради асоціації Україна-ЄС і закликав Росію припинити ядерний шантаж.

"Ми обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС, яка викликає стурбованість. Цей ядерний шантаж повинен бути припинений. Це гра з вогнем і ще один приклад поведінки Росії, яка не поважає міжнародне право і порушує основоположні принципи ядерної безпеки", - констатував Боррель на прес-конференції.

За його словами, учасники засідання Ради підкреслили підтримку зусиллям МАГАТЕ, так само як і необхідність того, щоб ЗАЕС залишалася складовою частиною енергетичної системи України в умовах демілітаризації.

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Нагадаємо, раніше місія МАГАТЕ відвідала ЗАЕС. При цьому російські окупанти ще напередодні прибуття місії МАГАТЕ почали влаштовувати провокації. 31 Серпня вони потужно обстріляли Енергодар, в якому розташована Запорізька АЕС.

Обстріли продовжилися і вранці 1 вересня. Окупанти обстрілювали як житлові будинки, так і територію атомної станції. В результаті мінометного обстрілу росіянами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок.

Крім цього, росіяни вели артобстріл заздалегідь узгодженого маршруту проходження місії МАГАТЕ із Запоріжжя в ЗАЕС.

Українська сторона вважає дивним, що візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС тривав лише дві години.

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