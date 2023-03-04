Генерал пояснив, чи варто українцям побоюватися наступу росіян з Півночі

"Загрози з півночі немає і не буде" - чітко і лаконічно спрогнозував ситуацію генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

Віктор Ягун / колаж Фото Facebook, ua.depositphotos.com

Загрози нового наступу російських окупантів на Україну з північного напрямку на даний момент немає. Про це в інтерв'ю порталу Главред заявив генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

"Немає ніякого білоруського угруповання. Вони можуть зробити що завгодно. Коли РФ виводила війська з Херсона, то вони десантників кинули в один бік, а морпіхів – в інший, після чого ми побачили їх на Луганщині та Донеччині. Зрозуміло, що це їхні війська, які вони можуть перекидати куди завгодно", ‒ сказав він.

За його словами, ЗСУ та силові структури активно займаються збільшенням мінних полів на північному напрямку ‒ щоб зупинити ворога, якщо він все ж таки зважиться там наступати.

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"Загрози з півночі немає і не буде. Я не кажу, що це фантастично, тому що це можливість дестабілізувати ситуацію на півночі. Але це вже не 24 лютого 2022 року – там вже зовсім інша ситуація, бо тепер там росіян чекають. І збільшення в рази ширини мінних полів відбувається не просто так, а для того, щоб зупинити ворога. Тому куди б вони не перекинули ці війська, у них набагато більше резервів в Росії, ніж на окупованих територіях", ‒ сказав Ягун.

За його словами, зараз складна ситуація у окупантів в районі Запорізької області ‒ там мало, власне, але багато представників каральних органів.

"А там переважну більшість складають не стільки бойові підрозділи, які там частково прикривають колаборантів, а репресивні органи – різноманітні Росгвардії, ФСБ, так звані поліцейські. Все це кодло нібито там забезпечує порядок, бо там немає фронту. І навіть якщо РФ на щось би і сподівалася, то, швидше за все, вони будуть більше тримати фронт в районі Орехово, Гуляйполя, Василівки",-підсумував він.

Протягом майже десяти днів триває нова хвиля наступу російських військ, але, на щастя, вони не можуть здійснити значних переміщень вперед. Про це 21 лютого повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що з середини і до кінця весни Україну очікують вирішальні бої, які стануть переломним моментом у війні.

ЗМІ писали, що через стан здоров'я і у зв'язку з новим курсом терапії, що наближається, російський диктатор Володимир Путін не зможе повноцінно здійснювати керівництво так званою "спеціальною військовою операцією" в Україні. Таким чином, наступ РФ можуть "згорнути" і перейти до оборони вже до найближчої неділі, 5 березня.

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