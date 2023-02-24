"Ми зацікавлені в цьому": Зеленський про переговори з РФ

Російські еліти під тиском санкцій можуть змінити владу в РФ. З Путіним Україна не сяде за стіл переговорів.

Зеленський прокоментував ймовірність переговорів / Колаж фото Офіс президента, фото ua.depositphotos.com

Російський диктатор Володимир Путін не робить кроків, які вказували б на те, що він хоче справді припинити війну проти України та досягнути справжнього миру. У такій ситуації Україна не буде сідати з "директором РФ" за стіл переговорів, бо політика Путіна - це рашизм. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції, яку він проводить у річницю повномасштабного вторгнення РФ.

Він акцентував на тому, що з нинішньою Росією не можна домовлятися після тих злочинів, які "друга армія світу" вчинила в Україні.

"Усі побачили, як вони (російські окупанти – ред.) вбивають, катують, говорять про ядерні удари, захоплюють атомну станцію, вбивають громадянське населення іранськими дронами. Після такої картини світу, як ви вважаєте, ми, українці, можемо сісти за стіл переговорів з цим усім? Я навіть не знаю що "це"... У нас це називають "рашизм", – сказав Зеленський.

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Разом з тим Зеленський заявив, що завдяки санкціям, які були накладені Заходом, російська еліта втратила своє майно та бізнеси і залишилася лише з тим, що є в РФ. Це може серйозно повпливати та змінити владу в Росії.

Лише після цього можна замислитись про ймовірні переговори з РФ.

"Вони самі розберуться. Більше тиску, більше санкцій, більше ізоляції на Росію і їх еліта буде думати, що їм таке зробити в державі, щоб з їх новою політикою хтось хотів сісти за стіл (переговорів - Главред). Ми зацікавлені в цьому", - сказав Володимир Зеленський.

Переговори України та Росії

У січні 2023 року російська сторона знову заговорила про проведення переговорів з Україною. Представники країни-агресора хочуть "прямих переговорів без участі посередників".

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що господар Кремля Володимир Путін не може бути суб'єктом переговорів з миром, оскільки у нього більше немає політичних перспектив у своїй же державі. Шанс для російської держави зберегтися - перезавантаження еліт.

Президент Володимир Зеленський раніше чітко заявляв, що Україна не вірить будь-яким заявам Росії про "переговори". Тому Київ продовжуватиме проводити військову операцію для звільнення своїх територій, які захопили ворожі війська.

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