Вмовляли сісти за стіл переговорів: з'явились секретні подробиці поїздки Зеленського до Парижу - WSJ

Макрон і Шольц намагалися переконати Зеленського у тому, що йому потрібно буде відійти від ролі військового лідера.

Макрон і Шольц вмовляли Зеленського піти на переговори з Путіним / Колаж фото УНІАН, Офіс президента, ua.depositphotos.com

Президент України Володимир Зеленський у лютому їздив у Великобританію, Париж та Мюнхен. Під час зустрічі у Парижі президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц вмовляли Зеленського погодитись сісти за стіл переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Вони хотіли його переконати у тому, що Зеленському буде потрібно відмовитись від ролі військового лідера та перейти до політичних рішень.

"За вечерею в Єлисейському палаці Макрон виступив з більш тверезою промовою, сказавши Зеленському, що навіть смертельні вороги, такі як Франція і Німеччина змушені були укласти мир після Другої світової війни", – йдеться у повідомленні.

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Згодом сам же Макрон заявив, що у нього є сумніви щодо змоги вирішити конфлікт на полі бою. Це відбулося під час його виступу на конференції у Мюнхені.

"Зараз нам потрібно, щоб Україна почала військовий наступ, який відсуне російський фронт, щоб відкрити шлях для повернення до переговорів", – сказав Макрон.

Переговори України та Росії

У січні 2023 року російська сторона знову заговорила про проведення переговорів з Україною. Представники країни-агресора хочуть "прямих переговорів без участі посередників".

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що господар Кремля Володимир Путін не може бути суб'єктом переговорів з миром, оскільки у нього більше немає політичних перспектив у своїй же державі. Шанс для російської держави зберегтися - перезавантаження еліт.

Президент Володимир Зеленський раніше чітко заявляв, що Україна не вірить будь-яким заявам Росії про "переговори". Тому Київ продовжуватиме проводити військову операцію для звільнення своїх територій, які захопили ворожі війська.

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