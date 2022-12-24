Україна отримає від Німеччини 26 військових вантажівок Rheinmetall HX 8x8: чим вони відомі

Такі вантажівки використовують для транспортування платформ та контейнерів із технікою або боєприпасами.

Військова вантажівка Rheinmetall HX 8x8/ Bundeswehr

Україна отримає як військову допомогу 26 високопрохідних автомобілів з гаковим навантаженням HX 8x8. Їх відправить нашій державі німецький концерн Rheinmetall за дорученням уряду ФРН.

Постачання таких транспортних засобів уже почалося. Про це повідомляють у концерні Rheinmetall.

"Вантажівки HX – сімейство готових військових транспортних засобів, систематично розроблене для максимальної довговічності, мобільності, простоти використання та модульності, що фактично виділяє їх у власний клас", – йдеться у повідомленні.

Вантажівки MAN HX 8×8 – що про них відомо

Такі транспортні засоби використовують для транспортування платформ та контейнерів із технікою або боєприпасами.

У концерні зазначають, що це одна з найпоширеніших військових вантажівок. Зараз по всьому світу експлуатується понад 15 тисяч таких автомобілів.

Нагадаємо, на фоні передачі систем протиповітряної оборони Patriot від США Україні в якості військової допомоги в Німеччині задумалися над тим, що ще можуть поставити нашій країні. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що уряд Олафа Шольца вивчить подальші поставки ППО та зброї в Україну.

Раніше посол України в Німеччина Олексій Макєєв розповів, що ФРН дала обіцянку надати Україні більше озброєнь і боєприпасів. Київ в терміновому порядку потребує зенітних систем, самохідних гаубиць і боєприпасів. Йдуть перемовини щодо надання танків Marder і Leopard. У діалозі спостерігається позитивна динаміка.

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