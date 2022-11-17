Генерал Маломуж спрогнозував, куди далі наступатимуть ЗСУ / Колаж фото УНІАН

Голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 років), генерал армії України Микола Маломуж в інтерв'ю Главреду розповів, що очікує – найближчим часом ЗСУ будуть наступати на запорізькому напрямку (бік Мелітополя), а також на сході – частково в Луганській і Донецькій областях.

"Так, це два стратегічні напрямки, наступальні операції на яких могли б забезпечити звільнення півдня України і допомогти осилити ворога на східному напрямку, що в перспективі означає звільнення Луганщини і Донеччини. Якщо ми доб'ємося того, що хоча б на одному напрямку почне валитися фронт, у ворога почнеться паніка, яка сприятиме ослабленню позицій росіян по всьому фронту", – сказав він.

За словами Маломужа, обвалення фронту надзвичайно послабить позиції російського диктатора Володимира Путіна. І тому він буде щосили вишукувати резерви, щоб зміцнити російську окупаційну армію в Україні.

"У такому випадку і позиції Путіна надзвичайно послабляться-еліти почнуть розуміти, що Путін не всесильний і більше нездатний перекласти провину з себе на своє оточення або військовий блок. Тоді вся відповідальність буде сконцентрована на ньому. Путін цього боїться, а тому дуже поспішає перекинути Додаткові ресурси для утримання позицій. Він не залишає надії примусити Київ до переговорного процесу різними погрозами або через тиск на українське керівництво за допомогою інших країн, зокрема, Туреччини або Китаю. Ці країни вже розуміють, що у Путіна немає іншого варіанту, крім звільнення територій України, а на інші переговорні позиції ми не погодимося", - підсумував він.

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський 14 листопада в звільненому Херсоні сказав, що Україна не довіряє заявам РФ про нібито "переговори". Київ продовжуватиме проводити військову операцію, спрямовану на звільнення своїх земель.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк вважає, що контрнаступ ЗСУ триватиме, в тому числі, і взимку. Якщо наступ стане повільнішим, Захід може втомитися від війни. І тоді агресор Росія скористається такою ситуацією і просуватиме діалог на власних умовах.

У Міністерстві оборони США назвали визволення Херсона великим досягненням України. Втім, окупанти РФ навряд чи так само підуть і з інших українських територій. Очікуються важкі бойові дії.

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