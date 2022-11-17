УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Генерал Маломуж спрогнозував, куди далі наступатимуть ЗСУ

17 листопада 2022, 21:43

За словами колишнього глави СЗР Миколи Маломужа, обвалення фронту надзвичайно послабить позиції російського диктатора Володимира Путіна

ВСУ, Маломуж
Генерал Маломуж спрогнозував, куди далі наступатимуть ЗСУ / Колаж фото УНІАН

Голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 років), генерал армії України Микола Маломуж в інтерв'ю Главреду розповів, що очікує – найближчим часом ЗСУ будуть наступати на запорізькому напрямку (бік Мелітополя), а також на сході – частково в Луганській і Донецькій областях.

"Так, це два стратегічні напрямки, наступальні операції на яких могли б забезпечити звільнення півдня України і допомогти осилити ворога на східному напрямку, що в перспективі означає звільнення Луганщини і Донеччини. Якщо ми доб'ємося того, що хоча б на одному напрямку почне валитися фронт, у ворога почнеться паніка, яка сприятиме ослабленню позицій росіян по всьому фронту", – сказав він.

За словами Маломужа, обвалення фронту надзвичайно послабить позиції російського диктатора Володимира Путіна. І тому він буде щосили вишукувати резерви, щоб зміцнити російську окупаційну армію в Україні.

"У такому випадку і позиції Путіна надзвичайно послабляться-еліти почнуть розуміти, що Путін не всесильний і більше нездатний перекласти провину з себе на своє оточення або військовий блок. Тоді вся відповідальність буде сконцентрована на ньому. Путін цього боїться, а тому дуже поспішає перекинути Додаткові ресурси для утримання позицій. Він не залишає надії примусити Київ до переговорного процесу різними погрозами або через тиск на українське керівництво за допомогою інших країн, зокрема, Туреччини або Китаю. Ці країни вже розуміють, що у Путіна немає іншого варіанту, крім звільнення територій України, а на інші переговорні позиції ми не погодимося", - підсумував він.

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський 14 листопада в звільненому Херсоні сказав, що Україна не довіряє заявам РФ про нібито "переговори". Київ продовжуватиме проводити військову операцію, спрямовану на звільнення своїх земель.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк вважає, що контрнаступ ЗСУ триватиме, в тому числі, і взимку. Якщо наступ стане повільнішим, Захід може втомитися від війни. І тоді агресор Росія скористається такою ситуацією і просуватиме діалог на власних умовах.

У Міністерстві оборони США назвали визволення Херсона великим досягненням України. Втім, окупанти РФ навряд чи так само підуть і з інших українських територій. Очікуються важкі бойові дії.

Інші новини:

ЗСУ Микола Маломуж війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

22:14

Боярський вперше висловився артистів, які засудили війну в Україні

21:59

Принцеса Кейт Міддлтон зворушливо поспілкувалося з дівчинкою-біженкою в БританіїВідео

21:43

Генерал Маломуж спрогнозував, куди далі наступатимуть ЗСУВідео

21:10

Як очистити кран від нальоту в домашніх умовах: ефективні способиВідео

20:38

"Вбивають невинних як терористи ІДІЛ": у МЗС різко висловилися про російські атаки на УкраїнуВідео

Реклама
20:22

Швеція надасть Україні військової допомоги на рекордні $287 млн: що входить до пакетуВідео

19:49

"Важливо не згаяти найближчі 2 місяці": генерал попередив, що РФ хоче підтягнути 200 тис. осіб резервуВідео

19:36

Прикмети на 18 листопада: що потрібно зробити, щоб весь рік удача та гроші оточувалиВідео

19:29

"Критична точка": у ЄС оцінили руйнування енергетичної інфраструктури УкраїниВідео

19:24

Під Бахмутом загинув чемпіон України з гандболу і багатодітний батькоВідео

19:08

Падіння ракети в Польщі: чому Захід змінив риторикуПогляд

18:53

"Єдиний шанс бути в безпеці": Данілов пояснив, чому РФ не варто нищити енергетичну систему УкраїниВідео

18:49

США закликали Зеленського "обережніше коментувати" падіння ракет у Польщі - CNNВідео

18:48

У Херсоні виявили катівню росіян: колишній полонений розповів про перебування тамВідео

18:34

За вуха не відтягнеш: 5 кращих соусів для пельменів на будь-який смак

18:25

"Звільнення лівобережжя Херсонщини відкриє вікно можливостей": Маломуж назвав ключ до деокупації КримуВідео

18:15

"Ти хто взагалі, жінка чи чоловік?": росіяни накинулися на Кіркорова в сукні

18:10

Фортуна, але не лотерея: 7 жіночих імен, власниць яких супроводжує удачаВідео

18:09

Favbet Foundation передав ЗСУ ще один позашляховик Mitsubishi

17:50

"Дуже важка мішень для ППО": Коваленко розповів про нову ракетну загрозу з боку РФВідео

Реклама
17:42

Навіщо в каву додавати скибочку лимона: результат буде неймовірнимВідео

17:40

Падає ризик ядерної катастрофи: астролог спрогнозувала, що чекає Україну найближчими днямиВідео

17:22

"У нас з дружиною 14 дітей, повинно було бути 15": Кадиров розповів про смерть донькиВідео

17:20

Отруєння кофеїном: симптоми і перша допомога при передозуванні напоєм бадьорості

17:11

Названо 5 алкогольних напоїв, які менше інших шкодять шлунку

17:11

Лобода анонсувала україномовний трек, але прикро помилилася в назвіВідео

16:50

Малайзійський боїнг був збитий російською ракетою: суд Гааги засудив до довічного Гіркіна, Дубинського та ХарченкаВідео

16:35

Пєсков заявив, що ударами по Україні Кремль хоче схилити Банкову до переговорівВідео

16:28

Спів захисниці Маріуполя "Пташки" і загальний номер зірок сезону: деталі суперфіналу "Голосу країни-12"Відео

16:26

Ланцюги, нашийник і роздягнений мужик: Тарзан взявся за старе, поки Корольова парилася в лазні

16:16

"До січня-лютого відіб'ємо південь": генерал озвучив терміни закінчення війни в УкраїніВідео

15:59

Енергетика України отримала безпрецедентні руйнування через удари окупантів - ДТЕКВідео

15:52

Як визначити розмір грудей: 4 корисних таблиці для простого і швидкого підбору бюстгальтера

15:36

Світло вмикатимуть на 2-3 години: у ДТЕК повідомили погані новини для мешканців КиївщиниВідео

15:30

Навіщо натирати меблі грецькими горіхами: хитрість досвідчених господинь

15:28

Ізраїль під тиском США купив на мільйони доларів "стратегічне обладнання" для ЗСУ - ЗМІВідео

15:10

Війська Росії зміцнюють позиції в Криму і чекають операції ЗСУ зі звільнення півострова-ГУРВідео

15:04

Барських пояснив, чому українці пристрасно бажають захистити себе від усього російськогоВідео

15:00

Війна в Україні не може завершитися дипломатією, Росії доведеться капітулювати — Хара

14:28

Як Україна заважає Росії влаштувати новий голодоморПогляд

Реклама
14:11

Звільнення півдня і вихід ЗСУ на Кримський перешийок: Маломуж назвав два сценарії для УкраїниВідео

14:06

Одна з українських ракет не влучила в ціль: перші деталі розслідування падіння ракет у ПольщіВідео

14:06

Гороскоп на завтра 18 листопада: Рибам доведеться піклуватися, а у Тельців здійсняться бажання

13:51

Народилися під золотою зіркою: ТОП-5 найбагатших знаків Зодіаку

13:37

"Ми не знаємо на 100%, що сталося": Зеленський закликав дочекатися результатів розслідування трагедії в Пшеводуві

13:26

Війська РФ завдали масованого ракетного удару по газовидобуванню на сході України - НафтогазВідео

13:15

"5 хвилин - 5 влучень": у Мережі показали точну роботу снайпера ССОВідео

12:35

Сергій Писаренко та Євген Нікішин пішли з Дизель Студіо і тепер топлять за Путіна

12:18

ЗСУ наступають на Луганщині та намагається перерізати окупантам авто та залізничне сполучення - ISWВідео

12:04

Дружина Віктора Павліка з однорічною дитиною потрапила в ДТП

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Свята
Трійця 2023Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти