Генерал Маломуж розкрив пріоритети армії України у війні з Росією

Микола Маломуж розкрив пріоритети армії України / УНІАН

Колишній глава Служби зовнішньої розвідки України генерал Микола Маломуж заявив, що наразі для Збройних сил України основним пріоритетом є рух у бік окупованого Росією Криму, а також на захоплені території Донбасу.

Як зазначив Маломуж в ефірі "FreeДом", російські окупанти перекинули усі свої сили на лівий берег Дніпра, а також на Перекопський перешийок, який з'єднує материкову частину України з Кримом. За його словами, це один з тих кордонів, який загарбники будуть захищати дуже наполегливо.

"Я думаю, південний (фронт, - Главред) - форма аж до Криму, а східний - в перспективі Луганськ і Донецька область - це пріоритети для сьогоднішніх Збройних сил і для перспектив наших великих перемог. Я думаю, що в найближчі місяці такі сценарії можуть бути", - заявив експерт.

Війна Росії проти України

10 листопада спікер Східного угруповання українських військ Сергій Череватий заявив про те, що ЗСУ продовжують звільнення територій на Сватівському напрямку Луганської області.

Ворог намагається контратакувати і несе великі втрати. За його словами, на Авдіївському, Бахмутському і Сватівському напрямках йдуть важкі бої.

11 листопада армія України увійшла в Херсон. Місцеві жителі з радістю зустріли спецпідрозділи ЗСУ. У місті з'явилися українські прапори.

Секретар РНБО Олексій Данілов підкреслив, що ніякої заморозки війни після звільнення Херсона не буде. За його словами, Україна налаштована звільнити всі свої території. Однак на виконання завдань потрібен час.

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