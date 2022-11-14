Окупанти планують новий наступ: Маломуж назвав терміни та напрямки

​ Микола Маломуж спрогнозував терміни нової атаки російських окупантів / Фото сайт Кремля, УНІАН

Російські окупанти можуть розпочати новий етап наступальних дій з Нового року, коли армія посилиться приблизно 200 тисячами військових, підготовлених у навчальних центрах. Поки що у армії РФ недостатньо сил і засобів, їм доведеться зосередитися на обороні зайнятих позицій. Такий прогноз озвучив керівник Служби зовнішньої розвідки України в 2005-2010 роках, генерал армії Микола Маломуж.

"З Нового року вони планують проводити наступальні операції в різних операційних напрямках. Тобто продовжувати рух по захопленню Донецької області, утримувати позиції в Запорізькій області, на Лівобережжі Херсонщини", - сказав Маломуж в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

За оцінками генерала, в перспективі найближчих 2-3 місяців Росія може підготувати в навчальних центрах на території РФ близько 200 тисяч мобілізованих солдатів. Цей контингент може бути посилений бійцями ПВК Вагнера і кадировцями.

Останні мають більш високий рівень підготовки. Вони можуть виконувати функцію загороджувальних загонів для мобілізованих, а також брати участь в операціях з прориву української оборони.

Водночас Маломуж зауважив, що в даний час резерви окупаційної армії, отримані за рахунок "часткової" мобілізації в Росії, не дають їй жодної переваги на полі бою, оскільки ефективно знищуються українськими Силами оборони.

Як повідомляв Главред, господар Кремля Володимир Путін підвищив командувача російськими військами в Україні Сергія Суровікіна в обов'язках, дозволивши вийти з Херсона за умови, що він захопить всю Донецьку область. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що зараз влада і військові опрацьовують плани звільнення всіх українських територій від російських загарбників. За його словами, деокупація територій – це важка робота, тому не потрібно завищувати очікування і чекати на швидкі перемоги.

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