З машиніста - в офіцери: ЗСУ "відкобзонили" російського окупанта Аліка Мелконяна

Російського окупанта ліквідували 26 вересня в Харківській області.
Українські військові ліквідували 27-річного російського офіцера Аліка Мелконяна. Він був родом з Курської області. Про це заявив блогер-розслідувач Іраклі Комахідзе.
Окупант народився в селі Нижній Реутець. Він закінчив ПТУ і став машиністом. Але згодом раптом отримав офіцерське звання. Поки невідомо, якими досягненнями йому вдалося це зробити.
Мелконяна ліквідували 26 вересня в Харківській області. У нього залишилася дружина.
"У соцмережах вдалося знайти сторінки жмура-окупанта. Сторінка активна, мабуть оперує вдова Лоліта Мелконян, яка в передчутті нової "Лади" не може знайти собі спокій", - написав Іраклі Комахідзе.
Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували "спадкового військового" – 25-річного окупанта-лейтенанта російської армії Антона Ричагова. Молодий російський окупант був "денацифікований" 25 вересня, ховали його в Саратовській області 2 жовтня. Він воював з першого дня вторгнення РФ.
Також раніше стало відомо, що українські військові ліквідували російського окупанта Гілемханова Ільдара з позивним "Самурай". Загарбник був колишнім співробітником ФСБ і встиг повоювати в багатьох гарячих точках, зокрема, у Сирії та Лівії.
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