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Окупанти обстріляли Запорізьку АЕС: снаряди впали між реакторами

29 серпня 2022, 17:24

Російські снаряди пробили дах спецкорпуса, де зберігалось паливо.

Запорожская АЭС, российские военные
Окупанти обстріляли Запорізьку АЕС / Колаж фото Reuters, Telegram Андрій Єрмак

Російські окупанти обстріляли територію Запорізької атомної електростанції та ледь не влучили у реактор. Снаряди впали між другим і третім реакторами. Про це повідомили самі ж пропагандистські росЗМІ.

Вони опублікували фото наслідків обстрілу Запорізької АЕС. Зазначається, що російські снаряди влучили у дах спецкорпуса, де зберігається свіже паливо.

При цьому вони знову намагаються звинуватити у всьому ЗСУ.

обстрел Запорожской АЭС
Окупанти обстріляли Запорізьку АЕС / росЗМІ
обстрел Запорожской АЭС
Окупанти обстріляли Запорізьку АЕС / росЗМІ
обстрел Запорожской АЭС
Окупанти обстріляли Запорізьку АЕС / росЗМІ

У Енергоатомі заявили, що через обстріли існує ризик витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Високою залишається і загроза виникнення пожеж.

"Український персонал станції продовжує героїчно працювати, докладаючи всіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень", – йдеться у повідомленні.

В енергокомпанії також зазначили, що внаслідок нічного обстрілу Енергодара, який влаштували російські окупанти, були поранені четверо працівників ЗАЕС.

Ситуація на Запорізькій АЕС

21 липня повідомлялося, що окупанти розмістили військову техніку та вибухівку у машинній залі енергоблоку Запорізької АЕС. Все це знаходилось поруч з обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора, а також близько до головного маслобаку. У цьому баку зберігається легкозаймисте масло, яке використовують для охолодження парових турбін.

5 серпня, російські окупанти двічі обстріляли Запорізьку АЕС. Снаряди з РСЗВ потрапили в майданчик біля одного з енергоблоків з ядерним реактором. Під час обстрілу окупанти застосували реактивні системи залпового вогню. Внаслідок цього були ризики витоку водню.

9 серпня українська розвідка підтвердила, що окупанти мінують енергоатомні блоки Запорізької АЕС. До цього причетні "вагнерівці".

Нагадаємо, обстріли на Запорізькій АЕС координують співробітники "Росатому". Вони завжди знають, де і коли буде обстріл, а окупанти спокійно ходять по території станції під час обстрілів.

29 серпня стало відомо про те, що місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) направляється на Запорізьку АЕС, яку регулярно обстрілюють російські окупанти.

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війна в Україні Запорізька область російське вторгнення Запорізька АЕС
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