УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Кадиров пообіцяв кинути своїх неповнолітніх синів на передову в Україну

3 жовтня 2022, 15:12

Глава Чечені заявив, що вони будуть воювати на найскладніших ділянках.

Кадиров пообіцяв кинути своїх неповнолітніх синів на передову в Україну
Кадиров відправить своїх синів на війну против України / Reuters

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що відправить своїх синів на війну проти України. Він обіцяє кинути їх у найгарячіші бої. Він виклав відео з дітьми, яке вже розлетілось в Мережі.

У Кадирова троє синів - Ахмат, Елі та Адам (14, 15 та 16 років). Він показав, як його діти проходять військовий вишкіл.

"Свої навички Ахмат, Елі та Адам готові застосувати. І я не жартую. Настав час показати себе у реальному бою, і це їхнє прагнення я лише вітаю. Незабаром вони вирушать на передову і будуть на найскладніших ділянках зіткнення", - заявив Кадиров.

дети Кадырова
Кадиров відправить своїх синів на війну против України / скріншот

Нагадаємо, глава Чечні Рамзан Кадиров закотив істерику і в сказі став звинувачувати російських генералів у ганебній здачі Лиману в Донецькій області, який звільнили Збройні сили України. При цьому він вже знайшов винного за здачу Лиману. Ним, на думку глави Чечні є командувач Центральним військовим округом РФ генерал-полковник Олександр Лапін.

Раніше він заявляв, що указ президента Росії Володимира Путіна про мобілізацію не буде виконуватися в його Республіці.

Інші новини:

війна в Україні
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

16:37

Ніна Матвієнко розповіла, за що готова лизнути Бориса Джонсона

16:29

"Нам сказали відступати, але вам не говорити": "ЛНРівці" скаржаться на те, що росіяни їх кинулиВідео

16:24

Прикмети на 4 жовтня: які 3 речі потрібно зробити, щоб в будинок залучити гроші і достатокВідео

16:19

У Казахстані "кинули" Москву: Астана заперечила участь ОДКБ у війні Росії проти УкраїниВідео

15:59

"Склянка завжди наполовину повна": як швидко підняти собі та іншим настрійВідео

Реклама
15:58

"Котел" під Лиманом: оточенців РФ "покришили" ЗСУ, недобитки прорвалися в КреміннуВідео

15:46

З машиніста - в офіцери: ЗСУ "відкобзонили" російського окупанта Аліка МелконянаВідео

15:42

Від проблеми не лишиться ні сліду: 4 способи, як розпушити пуховик після прання

15:37

Навіщо змащувати взуття олією: простий спосіб, який врятує від осінньої проблеми

15:24

Анексія захоплених територій України: Держдума ратифікувала "приєднання"

15:21

Що ви побачили першим: тест по картинці визначить наскільки ви психічно сильна людина

15:12

Кадиров пообіцяв кинути своїх неповнолітніх синів на передову в УкраїнуВідео

15:11

Прем’єра Голосу країни на ТЕТ: Потап розповів, хто з учасниць його команди скоро стане матір’юВідео

15:10

Більше 80% українців підтримують вступ України до НАТО і Євросоюзу – опитуванняВідео

14:48

Любовний гороскоп на жовтень-2022: коли найкращий час для нових знайомств, примирення і шлюбівВідео

14:26

"Хочу на фронт, на передову": Потап розповів, як рвався до лав ЗСУВідео

14:18

Остаточно і безповоротно: Костянтин Войтенко розлучився з дружиною після семи років шлюбуВідео

14:16

Майбутнє Путіна вже визначено, а Росії належить вибір між очищенням і розпадом - ГУР

14:13

Ядерний удар, воднева бомба і катастрофа для РФ на фронті: Росс назвав найнебезпечніші дні жовтняВідео

13:55

Молодик в жовтні 2022: що не можна робити, щоб не накликати біду

Реклама
13:52

На Херсонщині зенітники з ЗСУ "приземлили" російський штурмовик Су-25 за 11 млн доларів

13:41

У Туреччині відбудеться серія благодійних концертів Save Childhood за участі гурту THE HARDKISS

13:33

ЗСУ знищили бурята, який керував спецназом "ДНР" та 108-м десантно-штурмовим полком РФВідео

13:10

Чи завдасть Путін ядерного удару по Україні: астролог зробив прогнозВідео

13:10

Потужна ТОС Солнцепек військ РФ потрапила до рук ЗСУ і допоможе бити окупантів на полі боюВідео

13:09

ЗСУ ліквідували "спадкового військового" - окупанта РичаговаВідео

13:08

Не тільки Путін: Подоляк назвав людей, які керують війною проти УкраїниВідео

13:00

Гороскоп на завтра 4 жовтня 2022: Ракам - небезпека, Скорпіонам - сварки, Рибам - розчарування

12:46

"Ми втратили сина, але дуже раді": батьки Захарченка заявили, що заради РФ їм і сина не шкодаВідео

12:33

Кому не можна їсти червоне м'ясо: лікар розповів, що буде з організмом

12:25

Захисники України збили російський вертоліт Ка-52 на ЗапоріжжіВідео

12:24

Як не можна називати синів: чоловіки з цими іменами - кошмар для своїх матерів

12:23

ЗСУ звільнили херсонське село Михайлівка і підняли український прапор

12:18

Новий бойфренд Наді Дорофєєвої засвітив її оголене фото

12:08

"Помилково" призвали половину мобілізованих: в РФ розгорівся скандалВідео

11:58

Кулеба про заяви Путіна: на "корисних ідіотів" на Заході у глави Кремля надії більше немаєВідео

11:28

США і партнери знищать армію РФ: ексглава ЦРУ розповів, якою буде відповідь на ядерний ударВідео

10:59

ЗСУ підірвали російську техніку разом з окупантами на Запоріжжі: понад 250 солдатів РФ поранені

10:47

Пригожин та Кадиров послаблюють РосіюПогляд

10:36

Кадиров і Пригожин публічно підірвали авторитет Путіна, вони бісяться через Лиман – ISWВідео

Реклама
10:34

"Герасимова підкупили люди з НАТО": у росіян - істерика через перемоги ЗСУВідео

09:57

РФ може застосувати торпеди "судного дня", підводний човен вже вийшов на випробування - розвідка НАТОВідео

09:43

Коротко про ядерний удар і лиманський котелПогляд

09:43

Мережа 1xBet в Україні: ЗМІ виявили ще ряд онлайн-казино, що пов’язані з російським букмекером

09:40

Перевзулась: пропагандистка Симоньян раптово заявила, що ніколи не служила владі РФВідео

09:37

"Ганьба! Яка ганьба!": Путін став дратувати своїх найближчих поплічників - ЗМІВідео

09:01

Верховний лама Калмикії пішов проти Путіна та його війни в УкраїніВідео

09:00

Гороскоп на сьогодні 3 жовтня 2022: Левам - зрада, Дівам - заздрість, Стрільцям - гроші

08:52

Загинув над Чорним морем: знайшли тіло льотчика з Бучі, який очолював "Привидів Києва"

08:27

ЗСУ звільнили від окупантів села Архангельське та Миролюбівка на півночі ХерсонщиниВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Свята
Трійця 2023Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023
Рецепти
Консервація на зимуПрості стравиЗакуски
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти