Кадиров пообіцяв кинути своїх неповнолітніх синів на передову в Україну

Кадиров відправить своїх синів на війну против України / Reuters

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що відправить своїх синів на війну проти України. Він обіцяє кинути їх у найгарячіші бої. Він виклав відео з дітьми, яке вже розлетілось в Мережі.

У Кадирова троє синів - Ахмат, Елі та Адам (14, 15 та 16 років). Він показав, як його діти проходять військовий вишкіл.

"Свої навички Ахмат, Елі та Адам готові застосувати. І я не жартую. Настав час показати себе у реальному бою, і це їхнє прагнення я лише вітаю. Незабаром вони вирушать на передову і будуть на найскладніших ділянках зіткнення", - заявив Кадиров.

Кадиров відправить своїх синів на війну против України / скріншот

Нагадаємо, глава Чечні Рамзан Кадиров закотив істерику і в сказі став звинувачувати російських генералів у ганебній здачі Лиману в Донецькій області, який звільнили Збройні сили України. При цьому він вже знайшов винного за здачу Лиману. Ним, на думку глави Чечні є командувач Центральним військовим округом РФ генерал-полковник Олександр Лапін.

Раніше він заявляв, що указ президента Росії Володимира Путіна про мобілізацію не буде виконуватися в його Республіці.

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