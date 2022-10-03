Кадиров пообіцяв кинути своїх неповнолітніх синів на передову в Україну

Глава Чечені заявив, що вони будуть воювати на найскладніших ділянках.
Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що відправить своїх синів на війну проти України. Він обіцяє кинути їх у найгарячіші бої. Він виклав відео з дітьми, яке вже розлетілось в Мережі.
У Кадирова троє синів - Ахмат, Елі та Адам (14, 15 та 16 років). Він показав, як його діти проходять військовий вишкіл.
"Свої навички Ахмат, Елі та Адам готові застосувати. І я не жартую. Настав час показати себе у реальному бою, і це їхнє прагнення я лише вітаю. Незабаром вони вирушать на передову і будуть на найскладніших ділянках зіткнення", - заявив Кадиров.
Нагадаємо, глава Чечні Рамзан Кадиров закотив істерику і в сказі став звинувачувати російських генералів у ганебній здачі Лиману в Донецькій області, який звільнили Збройні сили України. При цьому він вже знайшов винного за здачу Лиману. Ним, на думку глави Чечні є командувач Центральним військовим округом РФ генерал-полковник Олександр Лапін.
Раніше він заявляв, що указ президента Росії Володимира Путіна про мобілізацію не буде виконуватися в його Республіці.
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