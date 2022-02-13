Гарантія польотів над Україною: підсумки термінового засідання Кабміну

Денис Шмигаль / УНІАН

Увечері, 13 лютого, завершилося термінове засідання Кабінету міністрів України, де було прийнято рішення виділити 16,6 млрд гривень для гарантій безперебійних польотів над Україною.

Як повідомив прем'єрміністр України Денис Шмигаль, рішення дозволить стабілізувати ринок авіаперевезень в країні.

"Сьогодні на позачерговому засіданні прийняли зміни у використанні коштів резервного фонду державного бюджету, а також виділили кошти для забезпечення безпеки польотів в Україні для страхових і лізингових компаній", - написав у Telegram Шмигаль.

Що вирішив уряд

Уряд виділив 16,6 млрд гривень для гарантії безперебійності польотів у повітряному просторі України.

Шмигаль додав, що це рішення дозволить стабілізувати ситуацію на ринку пасажирських авіаперевезень і гарантувати повернення в країну українців, які зараз перебувають за кордоном.

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На засіданні Уряд прийняв такі рішення:

Міністерству фінансів доручено зменшити витрати бюджету на обслуговування держборгу;

Виділити Міністерству інфраструктури 1 6632,9 млн гривень на стабілізацію ситуації на ринку авіаперевезень;

Надати право Міністерству інфраструктури використовувати ці гроші для забезпечення безпеки польотів в Україні для страхових компаній, компаній - перестраховиків, лізингових компаній та авіаперевізників;

Міністерству інфраструктури доручено затвердити перелік повітряних суден, на які поширюється державні гарантії.

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Авіасполучення з Україною

Світові страхові компанії попередили авіаперевізників про припинення страхування літаків у небі України з 14 лютого.

Росія оголосила тимчасово небезпечною зоною частину повітряного простору над Чорним морем - з 14 по 19 лютого через власні навчання. А відповідальність за повітряний рух у просторі над відкритим морем лежить на Україні, оскільки Україна єдина міжнародно визнана держава, яка обслуговує повітряний рух у межах Сімферополя і публікує з цього приводу аеронавігаційну інформацію. Публікації РФ по цій зоні після окупації Криму є порушенням закону.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що обмежувати повітряний простір над Україною через загрозу вторгнення Росії поки не мають наміру.

"Україна не бачить сенсу в закритті повітряного простору. Це нонсенс. І, на мій погляд, це чимось нагадує часткову блокаду", - сказав Подоляк.

Цю інформацію підтвердили і в Міністерстві інфраструктури України.

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