'ФСБівці тікали в підштанцях': ЗМІ з'ясували подробиці вибуху в готелі в Мелітополі

У Мелітополі прогриміли два потужні вибухи / Фото УНІАН

Увечері, 29 серпня, українські партизани підірвали співробітників ФСБ РФ у готелі Цитадель у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області. У цей час російські силовики розважалися з жінками легкої поведінки. Деякі з окупантів рятувалися втечею буквально в "підштанцях".

Як повідомляє місцеве видання РИА-Мелітополь, у місті прогриміли два вибухи.

"У момент першого вибуху (22:06) біля готелю Цитадель було припарковано 5-6 машин працівників ФСБ. Окупанти в паніці, кажуть, деякі в "підштанцях" почали вибігати з будівлі та попрямували на південний виїзд з міста", - йдеться у повідомленні.

"Через деякий час біля того ж лігва розпусти прогримів другий вибух (22:27). Кількість жертв поки уточнюється", - пише видання.

За даними журналістів "публічний дім" для ФСБшників організував колишній поліцейський Георгій "Жорик" Арутюнян. Раніше він працював співробітником департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Запорізької області.

"Нині той, хто отримував космічну зарплату від України, приймає російських окупантів у себе, поставляючи їм місцевих фрілавщиць. Співвласником цієї "блатхати" є ще один поліцейський Денис Андрєєв", - пише РІА Мелітополь.

Георгій Арутюнян і Денис Андрєєв / Фото РІА Мелітополь

Як повідомляв Главред, 29 серпня у Мелітополі сталися чотири потужні вибухи. Українські воїни могли влучити в системи локаторів російської армії. Сила вибухів була настільки великою, що у місцевих жителів, які проживають в північній частині міста, в будинках здригалися стіни.

У ніч на 28 серпня в Запорізькій області під окупованим Мелітополем також пролунали вибухи. У повітря злетів штаб окупантів з підготовки до псевдореферендуму і ворожа військова база.

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