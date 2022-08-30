УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"ФСБівці тікали в підштанцях": ЗМІ з'ясували подробиці вибуху в готелі в Мелітополі

30 серпня 2022, 14:49

У момент вибуху російські силовики розважалися з жінками легкої поведінки. "Публічний дім" для ФСБівців організував колишній поліцейський.

Мелітополь, російські військові
У Мелітополі прогриміли два потужні вибухи / Фото УНІАН

Увечері, 29 серпня, українські партизани підірвали співробітників ФСБ РФ у готелі Цитадель у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області. У цей час російські силовики розважалися з жінками легкої поведінки. Деякі з окупантів рятувалися втечею буквально в "підштанцях".

Як повідомляє місцеве видання РИА-Мелітополь, у місті прогриміли два вибухи.

"У момент першого вибуху (22:06) біля готелю Цитадель було припарковано 5-6 машин працівників ФСБ. Окупанти в паніці, кажуть, деякі в "підштанцях" почали вибігати з будівлі та попрямували на південний виїзд з міста", - йдеться у повідомленні.

"Через деякий час біля того ж лігва розпусти прогримів другий вибух (22:27). Кількість жертв поки уточнюється", - пише видання.

За даними журналістів "публічний дім" для ФСБшників організував колишній поліцейський Георгій "Жорик" Арутюнян. Раніше він працював співробітником департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Запорізької області.

"Нині той, хто отримував космічну зарплату від України, приймає російських окупантів у себе, поставляючи їм місцевих фрілавщиць. Співвласником цієї "блатхати" є ще один поліцейський Денис Андрєєв", - пише РІА Мелітополь.

'ФСБівці тікали в підштанцях': ЗМІ з'ясували подробиці вибуху в готелі в Мелітополі
Георгій Арутюнян і Денис Андрєєв / Фото РІА Мелітополь

Як повідомляв Главред, 29 серпня у Мелітополі сталися чотири потужні вибухи. Українські воїни могли влучити в системи локаторів російської армії. Сила вибухів була настільки великою, що у місцевих жителів, які проживають в північній частині міста, в будинках здригалися стіни.

У ніч на 28 серпня в Запорізькій області під окупованим Мелітополем також пролунали вибухи. У повітря злетів штаб окупантів з підготовки до псевдореферендуму і ворожа військова база.

Інші новини:

війна в Україні новини Мелітополя новини України війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

15:24

8-10 тисяч доларів за пластику: експерт розповів, чому похорон Дугіної вважають інсценуванням

15:17

Лицемірка Надія Бабкіна заспівала в окупованому Луганську українською мовою

15:15

ЗСУ вдарили по фешенебельному яхт-клубу в Новій Каховці: там жило командування окупантів - ХланьВідео

15:13

ЗСУ взяли окупантів у кільце на Харківщині - перехоплення ГУРВідео

14:49

"ФСБівці тікали в підштанцях": ЗМІ з'ясували подробиці вибуху в готелі в МелітополіВідео

Реклама
14:41

Як перетерти масло з борошном в крихту: 4 найкращих способиВідео

14:21

Поп-король Шредінгера: американська журналістка розповіла, чому смерть Майкла Джексона - обман

14:17

Щоб посварити Україну і захід: експерт розповів, як Росія використовує ліквідацію ДугіноїВідео

13:53

З міністра в завгоспи: експерт розповів, чим займається відсторонений від посади ШойгуВідео

13:50

Після атак України Чорноморський флот РФ і його авіація на війні стали безпорадними – PoliticoВідео

13:45

На Херсонщині гауляйтера Стремоусова "увічнили" на туалетному паперіВідео

13:41

Путін Крим не віддасть, але в України може з'явитися шанс повернути півострів і без війни – ЖдановВідео

13:27

Роздягали і закопували в крижану землю: окупанти-кати тиждень знущалися над українцем

13:27

Як захиститися від радіації в домашніх умовах – що робити в перші години

13:00

ЗСУ ліквідували російського капітана з українським коріннямВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 31 серпня 2022: Близнюкам - сімейні проблеми, Стрільцям - борги, Водоліям - віщі сниВідео

12:56

Сміємось – отже не здаємось: Ліга Сміху повертається на екрани – відтепер на телеканалі ТЕТ

12:53

Колаборант Стремоусов утік з Херсона до Росії та зібрався "рятувати Африку"Відео

12:50

Невістка-стриптизерка Тарзана і Корольової показала, як "злазить" з пілона

12:22

Скандал навколо податкової Львівщини: у Мініфіні чекають на пояснення податківців

Реклама
12:03

Путін на межі зриву: до нього примчала бригада швидкої допомоги

11:51

ЗСУ знищили розрахунок Граду військ РФ на Херсонщині: частина окупантів втекла з поля боюВідео

11:44

РФ вдарила з артилерії по центру Харкова: 5 людей загинули, 7 - пораненоВідео

11:43

Битва за Херсон і перспективи закінчення війни: чат із генерал-лейтенантом Ігорем Романенком

11:28

Колишній чоловік запроданки Лорак вигуляв нову кохану по центру КиєваВідео

11:07

Манікюр осінь 2022: 5 наймодніших варіантів, які розтоплять навіть найхолодніше серцеФото

11:01

У Херсоні партизани підірвали авто "начальника ДІБДР" майора Снєшина - ЗМІВідео

11:00

Якщо Україна на війні поверне Крим, Путіна в Кремлі може замінити син його соратника – ЖдановВідео

10:56

Тишкевич, яка страждає від хронічного болю, зважилася на екстремальне лікування

10:14

Вдерлися зі зброєю, заблокували доступ до бомбосховища: СБУ помилково завітала з обшуками до фабрики "Юнайтед Табако"

10:12

Як Україні перемогти Росію за 6-12 місяців: генерал США назвав умовиВідео

10:00

Місія МАГАТЕ вже в Україні: окупанти погодились пустити експертів на ЗАЕСВідео

09:48

ЗСУ отримали нову перевагу над військами Росії у Херсонській області - розвідка БританіїВідео

09:34

З 1 вересня! - привітання, картинки і милі листівки до свята знань

09:07

Не вчіть мене, як батьківщину любитиПогляд

09:06

Гороскоп на сьогодні, 30 серпня 2022: Дівам - розрив, Скорпіонам - розчарування, Рибам - грошіВідео

09:05

ППО Росії не справляється з ситуацією в Криму, тому Москва виводить свою авіацію – ЖдановВідео

08:59

Два потужні вибухи в Мелітополі: партизани підірвали готель з ФСБівцями - ЗМІ

08:09

ЗСУ на Херсонщині прорвали лінію фронту на декількох ділянках і розвивають наступ – АрестовичВідео

08:00

Армія України поверне Крим із Донбасом та зайде в Росію ще при Путіні – Жданов

Реклама
07:48

"Ненавидимо Росію!": у Сеулі росіянці відмовилися продати товар, вона влаштувала істерику в Мережі

07:11

Почався "феєрверк" і піднявся стовп диму: ЗСУ вдарили по Антонівському мосту в ХерсоніВідео

06:41

ЗСУ накрили вогнем позиції окупантів на Півдні: знищено 82 загарбника і дуже багато техніки ворогаВідео

06:24

Лукашенко добалакався до самоліквідаціїПогляд

06:00

Опалювальний сезон легким не буде: до чого готуватися українцям

05:05

Гороскоп на вересень 2022 для Овнів: що принесе перший місяць осеніВідео

04:41

Здорова тарілка дитини: Клопотенко розповів, що має входити до раціону малюка

04:10

В Україні курс долара може сильно "злетіти": експерти дали тривожний прогноз на осіньВідео

03:40

Накриють зливи та гримітиме: синоптики розповіли, якою буде погода в останній літній деньВідео

03:22

Неймовірно смачні мариновані гриби на зиму: дуже простий рецептВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на серпеньГороскоп на сьогодніГороскоп на завтраГороскоп на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буря
Свята
Вихідні у вересніМаковія 2022День НезалежностіЯблучний Спас
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти