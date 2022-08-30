ЗСУ ліквідували російського капітана з українським корінням

ЗСУ ліквідували російського офіцера Олексія Скорикова / Колаж фото Радіо Свобода, Reuters, Іраклій Комахідзе

Українські захисники ліквідували російського капітана Олексія Скорикова з українським корінням. Окупант ще у 2014 році брав участь у захопленні Криму. Про це заявив блогер-розслідувач Іраклій Комахідзе.

Російський офіцер був родом із села Павлівка Ростовської області, де його і поховали.

Скориков у 2012 році закінчив Тюменське вище військово-інженерне училище і почав служити у 31-й десантно-штурмовій бригаді в Ульяновську. Через два роки він поїхав захоплювати Крим, а з лютого 2022 року брав участь у повномасштабному вторгненні в Україну.

Судячи з фото, у ліквідованого окупанта залишилися дружина та троє дітей.

ЗСУ ліквідували російського офіцера Олексія Скорикова / Іраклій Комахідзе

ЗСУ ліквідували російського офіцера Олексія Скорикова / Іраклій Комахідзе

ЗСУ ліквідували російського офіцера Олексія Скорикова / Іраклій Комахідзе

Цікаво те, що в окупанта є українське коріння. Його дід насправді мав прізвище Скорик, але згодом його змінили на "Скориков".

"На відміну від діда, капітану "пощастило" трохи більше, він не зарахований до зниклих і його фото зможуть нанизати на ціпок, а родина може претендувати на непогану компенсацію", – написав Іраклій Комахідзе.

Як повідомляв Главред, в Україні ліквідований лейтенант Долаан Донгак. Він був земляком російського міністра оборони Сергія Шойгу і проїхав понад п'ять тисяч кілометрів, щоби поповнити лави "двохсотих" окупантів.

Крім того, на війні в Україні ліквідований Микита Сокур - старший сержант російської окупаційної армії з Архангельської області. Він очолював метеорологічну службу однієї з частин Східного військового округу.

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