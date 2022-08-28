Пекельна ніч для окупантів: у Мелітополі злетіла в повітря військова база РФ

У Мелітополі прогриміли вибухи / Фото УНІАН

Минулої ночі в Запорізькій області під окупованим Мелітополем прогриміли вибухи. У повітря злетів штаб окупантів з підготовки до псевдореферендуму та ворожа військова база.

"Сьогодні в окупантів була чергова пекельна ніч, чотири рази вони десь не там курили. За попередньою інформацією, в селі Мирне, яке знаходиться в 10 км від Мелітополя, зруйновано установу, яка відповідала за підготовку "референдуму", - повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Крім того, в Мелітополі частково демілітаризована одна з найбільших ворожих військових баз, розташована на території заводу "Автоквітліт".

"Можна сказати абсолютно точно, що ворогові на нашій території некомфортно, його не чекають. І зовсім скоро, ми розраховуємо, що буде жест доброї волі - відхід з нашого тимчасово окупованого Мелітополя. Оскільки протягом трьох тижнів щодняу них щось трапляється. Імовірно, курити вони розучилися", - зазначив Федоров.

Нагадаємо, вночі 25 серпня під тимчасово окупованим Мелітополем сили опору підірвали штаб з підготовки до псевдореферендуму, який збираються проводити російські загарбники. У тій же будівлі знаходився і пункт видачі російських паспортів.

Як писав Главред, 27 серпня жителі тимчасового окупованого населеного пункту Михайлівка (Запорізька область) повідомили, що коллаборант Андрій Рижков - глава так званої "народної поліції" ‒ вчинив самогубство.

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