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Два потужні вибухи в Мелітополі: партизани підірвали готель з ФСБівцями - ЗМІ

30 серпня 2022, 08:59

Вибух стався в готелі "Цитадель". Примітно, що в момент вибуху поруч знаходилося понад п‘ять автівок співробітників ФСБ РФ.

Мелітополь, російські військові
У Мелітополі прогриміли два потужні вибухи / Фото УНІАН

У тимчасово окупованому Мелітополі прогриміли два потужні вибухи в одному з готелів - українські партизани підірвали чергове місце проживання ФСБівців, де вони розважалися з повіями.

Як повідомляє Telegram-канал РИА Мелитополь, вибух стався в готелі "Цитадель". Примітно, що в момент вибуху поруч знаходилося понад 5 машин співробітників ФСБ РФ.

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На даний момент кількість убитих або поранених окупантів невідома. Водночас рух опору запевняє, що не дасть спокою російським окупантам на українській землі.

"Цього разу партизани ліквідували лігво розпусти. Підірвали готель Цитадель, де ФСБівці розважалися з місцевими жрицями кохання. На момент вибуху біля готелю було близько 5 машин ФСБівців", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главред, 29 серпня у Мелітополі сталися чотири потужні вибухи. Українські воїни могли потрапити в системи локаторів російської армії. Сила вибухів була настільки великою, що у місцевих жителів, які проживають в північній частині міста, в будинках здригалися стіни.

Раніше повідомлялося про те, що в Запорізькій області внаслідок підриву автомобіля ліквідовано гауляйтера Михайлівки Івана Сушка. За попередньою інформацією, Сушко був поранений, в критичному стані його доставили в лікарню, де він і помер.

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