У Мелітополі прогриміли 4 вибухи: ЗСУ влучили в "очі" ворога, в окупантів багато втрат

У Мелітополі прогриміли 4 вибухи/ Telegram, УНІАН

У тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі відбулися чотири потужні вибухи.

Про це повідомляє місцеве видання "РИА Мелітополь". Зазначається, що українські воїни могли влучити у системи локаторів російської армії.

Сила вибухів була настільки великою, що в місцевих мешканців, які проживають у північній частині міста, в будинках здригалися стіни.

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Вибухи у Мелітополі підтвердив мер міста Іван Федоров. Він зазначив, що останні дні літа будуть для окупантів дуже спекотними.

"Останні дні літа обіцяють бути найбільш спекотними для окупантів усього південного напряму України. Щойно було 4 потужні вибухи в районі північного виїзду з Мелітополя. Збираємо докладну інформацію про втрати ворога", – зазначив він.

Пізніше Федоров уточнив, що, за оновленими даними, сили спротиву влучили в самі "очі" ворога. При цьому з його повідомлення можна зробити висновок, що у російських загарбників внаслідок цього удару було багато втрат.

"Тепер ворожі сили майже осліпли, до того ж втратили багато крові, а наші вже готові влучно наносити наступний удар", – наголосив Федоров.

Вибухи у Мелітополі Запорізької області/ Telegram "РІА-Мелітополь"

Удари ЗСУ по окупантах в Мелітополі

У ніч на 28 серпня в Запорізькій області під окупованим Мелітополем прогриміли вибухи. У повітря злетів штаб окупантів з підготовки до псевдореферендуму та ворожа військова база, яка була розташована на території заводу "Автоквітліт".

Також раніше повідомлялося, що вночі 25 серпня під тимчасово окупованим Мелітополем сили опору підірвали штаб з підготовки до псевдореферендуму, який збираються проводити російські загарбники. У тій же будівлі знаходився і пункт видачі російських паспортів.

Як писав Главред, 27 серпня жителі тимчасового окупованого населеного пункту Михайлівка (Запорізька область) повідомили, що коллаборант Андрій Рижков – глава так званої "народної поліції" ‒ вчинив самогубство.

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