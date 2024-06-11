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Імовірність введення французьких військ в Україну: експерт пояснив позицію Макрона

Олексій Тесля
11 червня 2024, 10:12
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Україні потрібен не протекторат Франції, а нарощування військової підтримки України, впевнений Володимир Фесенко.
Імовірність введення французьких військ в Україну: експерт пояснив позицію Макрона
Еммануель Макрон не виключає відправлення військ в Україну / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Armée de Terre

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко прокоментував ситуацію навколо перспектив вступу України до НАТО, та ймовірності введення західних військ в Україну.

"Що стосується просування питання вступу України до НАТО, то тут все впирається в проблему Білого дому. Нам потрібно домогтися зміни позиції президентської адміністрації", - підкреслив він у коментарі Главреду.

Експерт вважає, що перспектива вступу до НАТО залежатиме від того, коли і на яких умовах закінчиться війна.

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"Поки триває війна, в Альянс нас не візьмуть, щоб не спровокувати бойові дії між НАТО і Росією", - вважає він.

Хто такий Володимир Фесенко

Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

Посилення військової підтримки України

Співрозмовник каже, що Україні потрібен не протекторат Франції, а нарощування військової підтримки України.

"У питанні допомоги Париж досі поступається, наприклад, Берліну, який за цим показником лідирує. Франція ж перебуває в кінці першого десятка країн, які нам допомагають. І ось над посиленням допомоги від Парижа нам і треба працювати", - упевнений він.

При цьому політолог вважає, що припущення і прогнози щодо ймовірності відправки Францією своїх військ в Україну виглядають нереалістичними.

"Адже Макрон безпосередньо не обіцяв цього зробити. Риторика і конкретні дії Макрона не тотожні, і прикладів тому безліч. Макрон прагне стати новим європейським Черчиллем, лідером формування єдиної системи безпеки Європи. У принципі, нам потрібно підтримувати таку риторику Макрона і працювати з ним, що і робить президент Зеленський", - додав Фесенко.

Імовірність відправки військ в Україну - останні новини за темою

Нагадаємо, головком ЗСУ Олександр Сирський заявив про те, що в Україну прибудуть французькі військові інструктори. Однак у Міноборони Франції не підтвердили інформацію про направлення французьких інструкторів для навчання військових України. "У Міністерстві збройних сил не назвали точної дати і не підтвердили цю інформацію", - зазначається в повідомленні.

Раніше Еммануель Макрон сказав, що Париж може відправити свої війська в Україну вже в найближчий рік. Зокрема, військових планують відправити до Одеси.

Як повідомлялося раніше, з'явився несподіваний сценарій введення військ в Україну. Навіть найнеймовірніший сценарій має бути розглянутий, наголосила Наталія Глоба.

Відправка військ союзників до України - історія питання

Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що у майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги у протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу щодо цього питання, повідомляє Le Figaro.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на даний момент не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться у матеріалі AP.

Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправлення військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News.

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що наразі Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.

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НАТО Еммануель Макрон Володимир Фесенко новини Франції
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