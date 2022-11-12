Херсон стає прифронтовим містом: Жданов попередив про ризики артдуелей через Дніпро

ЗСУ звільнили Херсон / Фото з відкритих джерел, УНІАН

Після звільнення Херсон навряд чи стане безпечним містом - тепер напевно будуть артилерійські дуелі через Дніпро.

З такою думкою в інтерв'ю Главреду погодився військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

"Тепер Миколаєву буде легше, тому що, крім ракет і "Шахідів", туди нічого не дістане, в тому числі не дотягнеться туди й реактивна російська артилерія", – пояснив він.

Разом з тим військовий експерт звернув увагу на те, що після звільнення Херсон тепер стає прифронтовим містом.

"Тому не варто поки поспішати повертатися в Херсон тим, хто звідти виїжджав. Росіяни не упустять можливості обстрілювати місто", — додав Жданов.

Визволення Херсонщини

Нагадаємо, Збройні Сили України 11 листопада увійшли до Херсона. У місті з'явилися українські прапори. Місцеві жителі з радістю зустрічають ВСУ. В оперативному командуванні Південь сказали, що армії України в місті належить ще багато роботи.

У ГУР Міноборони України сказали, що Херсон повертається під контроль Києва.

10 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що вже звільнено 41 населений пункт на півдні України.

З початку жовтня українські війська на Херсонському напрямку просунулися на 36,5 км, повідомив раніше головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний.

Загальна площа відвойованої території сягає 1381 кв.км, відновлено контроль над 41 населеним пунктом.

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