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Експерт пояснив, як ЗСУ вдалося швидко просунутися і звільнити Херсон

12 листопада 2022, 11:12

Визволення Херсонщини проходило в кілька етапів. Окупантам знадобилося забагато часу, щоб зрозуміти, що ніяка лінія оборони їм не допоможе.

Звільнення Херсона
Звільнення Херсонщини проходило у кілька етапів / Фото Telegram

Збройні Сили України працювали над звільненням Херсона від російських окупантів ще з весни. Правобережну частину області деокупували в кілька етапів, тому не варто сприймати поточні події в Херсоні як щось занадто швидке. Про це в інтерв'ю Главреду розповів блогер, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

Він нагадав, що першим етапом було звільнення навесні села Посад-Покровське в Миколаївській області, потім було розширення плацдарму на Лівому березі Інгульця, неподалік від Давидова Броду на Херсонщині.

Згодом відбулося формування умов для звільнення Високопілля, яке було дуже важливим на той час об'єктом для контролю всього цього напрямку. Ще пізніше відбувся етап звільнення північної та північно-східної локації по лінії Давидів Брод - Дудчани, що дозволило нам значно збільшити вогневий вплив на позиції ворога, зокрема, на його об'єкти на Правобережжі.

"Фактично, ця операція, що тривала кілька місяців, завершилася тим, що росіяни нарешті зрозуміли, що більше не можуть утримувати цю територію, і вони будуть або повністю знищені, або їм доведеться бігти. Хоча нам це було зрозуміло ще в липні - ще тоді було видно, що умови, які складаються в цьому районі, не дозволять росіянам використовувати свій ресурс. Навіть якщо він буде кількісно переважати ЗСУ", - зазначив Коваленко.

За словами експерта, по факту так і вийшло, але, щоб зрозуміти це, росіянам знадобилося забагато часу.

"І поточне просування ЗСУ та звільнення Правобережжя зараз відбувається через те, що окупанти здійснювали хаотичну, панічну втечу, розуміючи, що будь-яка лінія оборони їм тут вже не допоможе", - додав Коваленко.

Звільнення Херсонської області

11 листопада стало відомо, що під час відступу з Херсона окупанти підірвали Антонівський міст.

9 листопада в окупованому військами Росії Херсоні були підірвано щонайменше п'ять мостів і переправ. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.

Того ж дня міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон, щоби переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

11 листопада ЗСУ увійшли до Херсона.

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