Переговори Зеленського і Сі Цзіньпіна: Україна пропонує "правильний фінал війни" — ОП

Китай повинен взяти під більш дієвий контроль економіку і державну архітектуру РФ, вважає Михайло Подоляк.

Володимир Зеленський, Сі Цзіньпін / Офіс президента України , ua.depositphotos.com

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував ймовірність переговорів президента України Володимира Зеленського з головою Китайської народної республіки Сі Цзіньпіном.

"Є пропозиція України переговорити, тому що безпосередньо президент Зеленський спілкується з усіма глобальними лідерами для того, щоб пояснити природу війни і позицію України з приводу фіналу цієї війни, правильного фіналу війни", - розповів він в інтерв'ю Радіо НВ.

Представник ОП пояснив, що Україна чекає на відповідь Китаю стосовно пропозиції щодо переговорів між лідерами двох країн.

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"А без цього неможливо на себе брати функції, як, наприклад, Китай в рамках своєї пропозиції, щодо мирного врегулювання брав на себе модераційні функції без спілкування на рівні Зеленський Сі Цзіньпін це неможливо", — упевнений він.

При цьому Подоляк додав, що лідер КНР після візиту в Росію побачив абсолютно неадекватну політичну еліту в особі диктатора Володимира Путіна. Тому Китай повинен взяти під більш дієвий контроль економіку і державну архітектуру Росії, як це зробила сама РФ по відношенню до Білорусі з Олександром Лукашенком, резюмував він.

Раніше повідомлялося про те, що голова КНР Сі Цзіньпін міг планувати провести телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським після поїздки в Москву і переговорів з диктатором Володимиром Путіним.

Війна в Україні: позиція Китаю

Раніше під час великої прес-конференції президент України Володимир Зеленський заявив, що особисто планує зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Нагадаємо, в день річниці російського вторгнення в Україну Китай запропонував свій так званий "мирний план" з ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України.

Документ називається "позиція Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні". Оприлюднений документ складається з 12 пунктів.

При цьому "мирний план" Китаю не містить пункту про виведення військ РФ з України. Разом з тим в ньому закликається поважати територіальну цілісність всіх країн.

Зазначимо, що за даними Wall Street Journal, адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість оприлюднення розвідувальних даних, які, на її думку, свідчать про те, що Китай зважує, чи постачати Росії зброю для війни проти України.

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