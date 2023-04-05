США розуміють стратегію ЗСУ в Бахмуті, Україна здатна перейти до нової фази війни - Пентагон

Сили оборони України надійно діють у Бахмуті Донецької області, російські окупанти утримуються на захоплених позиціях, сказали в Міністерстві оборони США.

ЗСУ б'ють окупантів Росії в Бахмуті і будуть готові до наступної фази війни - Пентагон / Колаж 10 ОГШБр, соцмережі

Військове керівництво Сполучених Штатів Америки розуміє стратегію ЗСУ в Бахмуті. Українські війська діють надійно, російські окупанти залишаються на захоплених позиціях. Сили оборони України мають можливості для переходу до наступної фази війни. Про це заявили в Міноборони США.

Як повідомили в Пентагоні, відомство перебуває в постійному контакті з військовим командуванням України, ЗСУ та політичним керівництвом з питання ситуації в Бахмуті і розуміє стратегію, якої дотримується українська армія.

"Ми абсолютно точно спостерігаємо спустошливі втрати в живій силі, які переживає Росія, коли сили Вагнера, по суті, кинуті в м'ясорубку, а російські війська зафіксовані на позиціях через надійну українську оборону", - сказав представник американського Міноборони.

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Також він додав, що у сил оборони України є потрібні військам озброєння і можливості для переходу до нової фази війни.

"І тому, безумовно, ми розуміємо стратегію України. І ми абсолютно впевнені, що у них дійсно є обладнання, яке їм потрібно. І оскільки ми допомагаємо їм виставити недавно навчені війська, у них дійсно є можливості, щоб бути спроможними перейти до наступної фази на полі бою", - підкреслили в Пентагоні.

Бої за Бахмут

Ватажок бойовиків країни-агресора Росії ПВК Вагнера Євген Пригожин 3 квітня заявив, що окупанти нібито "юридично взяли Бахмут". Його пресслужба опублікувала відео з прапором бандформування, мовляв,"на будівлі міської адміністрації міста".

Пізніше в Мережі було опубліковано відео, на якому один з бійців сил оборони України спростував заяву Пригожина.

"Артемівськ (стара назва Бахмута, - ред.) він може бути і взяв, але Бахмут – ні. Бахмут стоїть, Бахмут тримається", - сказав боєць і підкреслив, що ЗСУ працюють і знищують ворога.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що інформація про, мовляв, "взяття Бахмута" – фейк.

"Спокійно реагуйте на фейки тих, хто вигадує "пабеду", якої в реальності немає", - сказав чиновник.

У Білому домі розповіли, що бойовики ПВК Вагнера несуть величезні втрати на Бахмутському напрямку. В адміністрації Байдена підкреслили погане ставлення РФ до своїх солдатів.

Контрнаступ ЗСУ: