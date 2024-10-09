Коли почнуться реальні розмови про завершення війни - прогноз Зеленського

Київ хоче змусити Росію не тільки взяти участь у Саміті, а й виконувати зобовʼязання.

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Формула Зеленського буде готова до зими / Колаж: Главред, фото: ОП, УНІАН

Формула миру буде готова до зими 2024 року. Однак нинішня ситуація на фронті створить можливість заходів з припинення війни не пізніше 2025 року, заявив президент Володимир Зеленський під час третього саміту "Україна – Південно-Східна Європа" в Хорватії 8 жовтня.

За словами Зеленського, Формула також передбачає те, як саме змусити Росію виконувати умови на шляху до справедливого миру.

"З липня ми працюємо над Формулою миру. У листопаді воно вже все буде готове з усіма умовами, у яких прописане справедливе завершення війни. Це буде зроблено на Другому саміті миру. Звісно, виникає питання - як змусити Росію взяти у цьому участь. Зараз Росія уникає відвертої і чесної дипломатії, саме тому ми в Україні розробили план заходів, здатних виправити ситуацію між поточною ситуацією і майбутнім Самітом миру", — сказав він. відео дня

План уже було представлено США, тепер ОП ділиться ним з іншими партнерами. Узимку, на думку президента, зʼявиться реальний шанс на мир.

"Перший пункт стосується дефіциту політичної впевненості у Європі і того, як це треба вирішити. Це посилення НАТО, що дозволить забезпечити Путіну політичну втрату. Членство у НАТО України стане одним з кроків до такого миру. І я дуже щиро закликаю усіх долучатися у листопаді-грудні у нас зʼявиться крок до стабільності, миру", — висловився глава держави.

Він додав, що Україна розраховує в цьому сенсі на лідерську позицію Джо Байдена, а також на лідерство Німеччини, Британії, Франції та інших країн Європи.

Важливо

Reuters уточнює Зеленського, який заявив, що ситуація на передовій "створює можливість" вжити заходів для припинення війни в Україні "не пізніше 2025 року".

"У жовтні, листопаді та грудні у нас є шанс рухати речі до миру та тривалої стабільності. Ситуація на полі бою створює можливість зробити цей вибір – вибір для рішучих дій, щоб припинити війну не пізніше 2025 року", – сказав він.

Другий саміт миру - що про нього відомо Президент України Володимир Зеленський заявив, що план реалізації всіх пунктів, необхідних для другого Саміту миру, буде готовий у листопаді. Це відбудеться після підготовки планів щодо пунктів енергетичної, продовольчої безпеки, обміну полонених і повернення українських дітей. За словами глави держави, наприкінці липня - на початку серпня в Катарі відбудеться перша зустріч на рівні NSA (Агентство з нацбезпеки в США - ред.) міністрів, радників з безпеки. Під час зустрічі буде повністю підготовлено план щодо енергетичної безпеки. У серпні в Туреччині відбудеться зустріч, присвячена темі вільного мореплавства, де буде порушено питання щодо продовольчої безпеки. У вересні в Канаді відбудеться зустріч щодо гуманітарного напряму обміну полонених і повернення українських дітей, а також буде розроблено план за цим пунктом. Зеленський вважає, що представники РФ мають бути присутніми на другому Саміті миру.

Переговори з Росією - останні новини про Другий саміт миру

Як писав Главред, другий саміт миру, який планували провести у листопаді 2024 року, не відбудеться. Питання проведення саміту будуть вирішувати вже після завершення тематичних конференцій, які відбудуться 30-31 жовтня.

Відомо, що Україна хотіла би провести Другий саміт миру в одній із країн Глобального Півдня, однак остаточне місце проведення саміту поки що не затверджене.

Київ не приховує, що очікує на участь у саміті російської делегації, що Москва не підтверджує. Як зазначив посол у Туреччині Василь Боднар, це не буде пряма двостороння зустріч, найімовірніше, вона пройде у форматі, за якого будуть брати участь треті сторони, а самі переговори вестимуться через третіх осіб.

Політолог, директор аналітичного центру Третій сектор Андрій Золотарьов припустив, що в РФ та її поплічників є можливість у майбутньому організувати умовний проросійський "саміт заморозки війни", що буде відповіддю на український Саміт миру.

Формула Зеленського / Інфографіка: Главред

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