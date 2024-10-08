У листопаді не відбудеться Другий саміт миру: у чому причина

Другий саміт миру, який планували провести у листопаді 2024 року, не відбудеться. Про це заявила радниця голови Офісу президента Дарія Зарівна.
Питання проведення саміту будуть вирішувати вже після завершення тематичних конференцій, які відбудуться 30-31 жовтня.
"Протягом жовтня відбудеться низка тематичних конференцій по пунктах Формули миру. Остання така конференція пройде 30-31 жовтня. Питання дати проведення Другого саміту миру буде вирішуватись після завершення тематичних конференцій", — заявила Зарівна.відео дня
Другий саміт миру - останні новини
Голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів, де може пройти другий Саміт миру. Україна хотіла б провести другий Саміт миру в одній із країн Глобального Півдня, казав він.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц просив запросити на саміт Росію. Він говорив, що вже нібито настав час для переговорів з Росією. Він упевнений, що наступний діалог про мир має пройти обов'язково в присутності делегації країни-агресорки.
Згодом президент України Володимир Зеленський розкрив інтригуючі деталі. Він зазначив, що Росія планує взяти участь у Другому саміті миру, який планували провести у листопаді.
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