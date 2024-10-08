У листопаді не відбудеться Другий саміт миру: у чому причина

Питання проведення саміту будуть вирішувати вже після завершення тематичних конференцій.

https://glavred.net/politics/v-noyabre-ne-sostoitsya-vtoroy-sammit-mira-v-chem-prichina-10603526.html Посилання скопійоване

Саміт миру не відбудеться у листопаді / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, ОП

Другий саміт миру, який планували провести у листопаді 2024 року, не відбудеться. Про це заявила радниця голови Офісу президента Дарія Зарівна.

Питання проведення саміту будуть вирішувати вже після завершення тематичних конференцій, які відбудуться 30-31 жовтня.

"Протягом жовтня відбудеться низка тематичних конференцій по пунктах Формули миру. Остання така конференція пройде 30-31 жовтня. Питання дати проведення Другого саміту миру буде вирішуватись після завершення тематичних конференцій", — заявила Зарівна. відео дня

Другий саміт миру - останні новини

Голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів, де може пройти другий Саміт миру. Україна хотіла б провести другий Саміт миру в одній із країн Глобального Півдня, казав він.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц просив запросити на саміт Росію. Він говорив, що вже нібито настав час для переговорів з Росією. Він упевнений, що наступний діалог про мир має пройти обов'язково в присутності делегації країни-агресорки.

Згодом президент України Володимир Зеленський розкрив інтригуючі деталі. Він зазначив, що Росія планує взяти участь у Другому саміті миру, який планували провести у листопаді.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред