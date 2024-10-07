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"Саміт замороження війни": Золотарьов пояснив, чи може світ піти на такий крок

Анна Косик
7 жовтня 2024, 13:25
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Найімовірніше, Україні доведеться переглянути свої цілі у війні.
Саммит мира, Путин
Росія сподівається, що зможе дотиснути Україну на полі бою / Колаж: Главред, фото: Офіс Президента України, скріншот

Україна та світ активно обговорюють мирні шляхи закінчення війни. Хоча більшість говорить про справедливий мир, іноземні лідери з Угорщини, Китаю і Бразилії намагаються просунути умиротворення, що грає на руку країні-агресору Росії.

Через це в РФ та її поплічників є можливість у майбутньому організувати умовний проросійський "саміт заморозки війни", що буде відповіддю на український Саміт миру. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політолог, директор аналітичного центру Третій сектор Андрій Золотарьов.

Проти ймовірність проведення такого саміту наразі лише гіпотетичне, адже в РФ наразі є стратегічна ініціатива на фронті і Кремль сподівається, що Україна таки в якийсь момент не витримає натиску, що дасть можливість ворогу нав'язати будь-які умови, що межують з капітуляцією.

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"Умова Кремля – заморожування війни. Зеленський дуже чітко артикулював, що Київ такий сценарій не влаштує, оскільки Росія збереться з силами і згодом знову завдасть удару. І ми чудово пам'ятаємо чеченські війни, коли Росія після підписання миру через три роки повернулася до Чечні", - пояснив політолог.

Єдиний шанс на проведення подібного саміту - якщо Китай та США домовляться про одночасний тиск на Україну та Росію щодо завершення війни, яке базуватиметься на цьому сценарії.

"У разі цього ні Київ, ні Москва не зможуть встояти під тиском Вашингтона та Пекіна. Адже ми критично залежимо від західних постачань озброєнь, боєприпасів та фінансової допомоги. Досі не закрита і дірка у бюджеті розміром у 500 мільярдів гривень (12 млрд доларів). І за таких умов ми навряд чи можемо поводитися як Ізраїль, який не звернув уваги на застереження США щодо ударів по Хезболлі. В Ізраїлю все-таки більше незалежності у подібних питаннях", - додав Золотарьов.

Хто такий Андрій Золотарьов

Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Досягнення миру в Україні - що відомо

Нагадаємо, що Україна міцно стоїть на тому, щоб досягти справедливого миру. Тому у Міністерстві закордонних справ назвали недостовірною публікацію видання Financial Times про те, що Україна нібито почала відкрито говорити із західними союзниками про поступки країні-агресору РФ для отримання гарантій безпеки.

'Саміт замороження війни': Золотарьов пояснив, чи може світ піти на такий крок
Формула миру / Інфографіка: Главред

Раніше стало відомо, що українська сторона розчарована інформацією щодо підтримки швейцарською стороною так званого "Китайсько-бразильського консенсусу з 6 пунктів". Однак у Швейцарії переконали, що були лише спостерігачами на зустрічі щодо китайсько-бразильської ініціативи і не висловлювали жодної підтримки.

Напередодні радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розкритикував китайсько-бразильську ініціативу зі створення платформи "Друзі миру", заявлену як план із припинення війни в Україні.

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війна в Україні Володимир Зеленський заморожений конфлікт Саміт миру
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