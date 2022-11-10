Навчався в Харкові та служив у ЗСУ: в Україні ліквідували зрадника з Донецької області

Окупант Папуна став "вантажем 200" в Україні / Фото УНІАН , facebook.com/irakli.komaxidze

В Україні був ліквідований окупант родом з Донецької області. Олександр Папуна колись служив в українській армії, але потім переїхав до Росії та переодягнувся у форму десантника-контрактника ЗС РФ.

Зрадник був ліквідований 24 жовтня на українській землі. Його смерть підтвердили і в країні-агресорі. Про це повідомив у Facebook засновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе.

"Вчора попрощалися з ліквідованим 24 жовтня Олександром Папуном", - написав 9 листопада глава міського округу Рефтинський Свердловської області РФ.

Обставини загибелі окупанта не уточнюються.

Освіту Олександр Папуна, найімовірніше, отримав у Харкові, а строкову службу проходив у лавах ЗСУ / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

Папуна був уродженцем України, проживав у Донецькій області. Освіту, найімовірніше, отримав у Харкові, а строкову службу проходив у лавах ЗСУ.

"Приблизно до 2014 року його сім'я (він, мати, вітчим і зведена сестра) перебралася в Свердловську область РФ, де він і став російським десантником-контрактником. Імовірно, з 2015 року брав участь у бойових діях на Донбасі, у складі російського угруповання "їх там нєт", – додав Комахідзе.

51-річна мати військовослужбовця Наталія Левицька - уродженка Маріуполя, проживає в місті Рефтинський Свердловської області.

26-річна сестра зрадника Поліна теж вчилася в Харкові та, ймовірно, зараз проживає там же.

Вітчим Олександр Левицький - 50 років, уродженець селища Врадіївка Миколаївської області України, працює в повахтенно в Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ.

Як повідомляв Главред, на війні в Україні були вбито і поранено понад 100 тисяч російських військовослужбовців. Про це заявив глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі під час виступу в економічному клубі Нью-Йорка.

Нагадаємо, російська 155-та гвардійська бригада морської піхоти втратила 63 військовослужбовців в ході дводенного штурму українських позицій на сході України 4 листопада або раніше. Це була одна з найбільших втрат в одиночній операції для невеликої російської морської піхоти з часів чеченських воєн 1990-х років.

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