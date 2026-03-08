Фіцо шантажує Україну через кредит ЄС: погрожує 'перейняти естафету' від Орбана

Словаччина готова перейняти естафету від Угорщини, заявив Роберт Фіцо.

Роберт Фіцо шантажує Україну / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/robertficosk

Головне:

Словаччина готова заблокувати кредит ЄС для України в розмірі 90 млрд євро

Фіцо заявив, що може перейняти естафету Угорщини

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна готова заблокувати кредит ЄС для України в розмірі 90 млрд євро, як це зробила Угорщина.

Про це він заявив у відео, викладеному в неділю на його сторінці в Facebook.

За словами скандального словацького прем'єра, на майбутній зустрічі з главою Єврокомісії він планує обговорити питання зупинки роботи нафтопроводу "Дружба". Він сказав, що запропонує послуги Словаччини на випадок, якщо на трубопроводі в Україні потрібно буде "затягнути якийсь гвинт".

"Але найголовніше послання полягатиме в тому, що Словаччина готова перейняти естафету від Угорщини, якщо це буде необхідно", - заявив словацький прем'єр.

Він зазначив, що наразі кредит Євросоюзу для України в розмірі 90 мільярдів євро фактично заблокований.

"Однак я не наївний. Український президент останнім часом говорить про відновлення поставок через місяць-півтора. Тобто після виборів в Угорщині, де він розраховує на перемогу опозиції. Тоді вже не буде ніяких шансів на нафту зі сходу. Хіба що естафету Угорщини перехопить хтось інший", – сказав Фіцо, натякнувши, що це може зробити Словаччина.

/ Інфографіка - Главред

Фіцо додав, що блокування цього "величезного військового подарунка Україні є легітимним інструментом для досягнення відновлення поставок нафти".

"У будь-якому випадку, тепер черга за Європейським Союзом", – підкреслив прем'єр Словаччини.

Що передувало

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що якщо Україна не відновить постачання нафти через нафтопровід Дружба до понеділка, його країна в той же день припинить екстрені поставки електроенергії для стабілізації української енергосистеми.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ одним ударом перекрили потік нафти РФ до Угорщини. Угорщина звинуватила Україну в "спробі втягнути" Будапешт у війну.

Як повідомляв Главред, раніше Орбан поскаржився Трампу після удару по "Дружбі". Дрони ЗСУ знову атакували нафтоперекачувальну станцію, що спричинило зупинку поставок нафти до Угорщини і різку реакцію угорського міністра.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оприлюднив нову різку заяву щодо України. У своєму відеозверненні він звинуватив українських військових у нібито жорстких погрозах на адресу Угорщини і припустив, що ЗСУ можуть опинитися біля східних кордонів його держави.

Про персону: Роберт Фіцо Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія. У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих. Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

