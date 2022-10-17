РФ може завдати ядерного удару по Україні: тривожний сценарій розвідки ФРН

Москва може готувати ядерний удар, не виключили у ФРН / ua.depositphotos.com, УНІАН

Росія може застосувати тактичну ядерну зброю, щоб нав'язати Україні "продиктований мир", заявив глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль.

Разом з тим поки немає ознак підготовки до цього сценарію. Про це він сказав на слуханнях у Бундестазі, передає Spiegel.

Німецький високопоставлений чиновник сказав, що напад російського диктатора Володимира Путіна на Україну "не став несподіванкою" для його служби.

Разом з тим він не виключає, що Путін "залишає за собою право" піти на застосування ядерної зброї і підкреслив, що "справа може прийти до використання тактичної ядерної зброї в Україні".

"Потім вони будуть прагнути нав'язати продиктований мир Україні. З російського боку немає ознак готовності йти на компроміс у можливих переговорах з Україною", – сказав Каль.

Глава німецької розвідки додав, що поразка у війні проти України з точки зору РФ може "нести екзистенційну загрозу правлінню Путіна", однак у його служби немає ніяких вказівок на те, що Росія планує застосувати стратегічну або тактичну ядерну зброю.

Ядерний шантаж РФ

Раніше повідомлялося про те, що в разі застосування ядерної зброї у війні з Україною Росія може отримати ядерний удар у відповідь. У відповідь ядерний удар по РФ можуть завдати Сполучені Штати, пише британська The Sun.

У матеріалі підкреслюється, що США також можуть завдати у відповідь ядерного удару по Росії, в тому числі по Москві.

Нагадаємо, раніше Михайло Гончар пояснив, чому РФ не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України.

"По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - звернув увагу він.

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