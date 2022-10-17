РФ може завдати ядерного удару по Україні: тривожний сценарій розвідки ФРН

Володимир Путін "залишає за собою право" піти на застосування ядерної зброї, вважає Бруно Каль.
Росія може застосувати тактичну ядерну зброю, щоб нав'язати Україні "продиктований мир", заявив глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль.
Разом з тим поки немає ознак підготовки до цього сценарію. Про це він сказав на слуханнях у Бундестазі, передає Spiegel.
Німецький високопоставлений чиновник сказав, що напад російського диктатора Володимира Путіна на Україну "не став несподіванкою" для його служби.
Разом з тим він не виключає, що Путін "залишає за собою право" піти на застосування ядерної зброї і підкреслив, що "справа може прийти до використання тактичної ядерної зброї в Україні".
"Потім вони будуть прагнути нав'язати продиктований мир Україні. З російського боку немає ознак готовності йти на компроміс у можливих переговорах з Україною", – сказав Каль.
Глава німецької розвідки додав, що поразка у війні проти України з точки зору РФ може "нести екзистенційну загрозу правлінню Путіна", однак у його служби немає ніяких вказівок на те, що Росія планує застосувати стратегічну або тактичну ядерну зброю.
Ядерний шантаж РФ
Раніше повідомлялося про те, що в разі застосування ядерної зброї у війні з Україною Росія може отримати ядерний удар у відповідь. У відповідь ядерний удар по РФ можуть завдати Сполучені Штати, пише британська The Sun.
У матеріалі підкреслюється, що США також можуть завдати у відповідь ядерного удару по Росії, в тому числі по Москві.
Нагадаємо, раніше Михайло Гончар пояснив, чому РФ не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України.
"По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - звернув увагу він.
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