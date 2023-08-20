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F16 вже приземлявся на українські аеродроми - командувач Повітряних сил

Дмитро Відоменко
20 серпня 2023, 12:03 оновлено 20 серпня, 12:37
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Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук зазначив, що Україна має досвід експлуатації західного винищувача F-16, оскільки він сідав на наші аеродроми.
F16, Олещук
За словами генерала Олещука, зараз ПС ЗСУ займаються підготовкою злітно-посадкових смуг для винищувачів F-16 / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук зазначив, що українські пілоти вже мають досвід експлуатації винищувача американського винищувача F-16 (оскільки такий пристрій одного разу сідало на українські аеродроми). Про це він заявив у ефірі єдиного телемарафону.

"Літак F-16, він був в Україні. Він сідав на наших аеродромах, ми проводили спільні навчання з пілотами F-16, і у нас є досвід експлуатації, відповідно, літака F-16. Я думаю, це суттєво", - сказав він.

За словами Олещука, зараз ПС ЗСУ займаються підготовкою злітно-посадкових смуг для винищувачів F-16.

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"Ми проводимо відповідну реконструкцію, ми покращуємо покриття, покращуємо інфраструктуру аеродромів, ми будуємо нові захисні споруди", - повідомив командувач.

"І я думаю з моменту придбання Україною літаків, ми зможемо їх прийняти в Україні", - підсумував Олещук.

Передача F - 16 Україні

Раніше агентство Reuters з посиланням на главу МЗС Данії Ларса Лекке Расмуссена повідомило, що Данія отримала від США схвалення на поставку Україні F-16 після навчання українських пілотів. В уряді Нідерландів у свою чергу повідомили, що теж отримали від Блінкена лист з дозволом на передачу Україні F-16.

"Ми вітаємо рішення Вашингтона дозволити нам відправити винищувачі F-16 в Україну. Велика подяка держсекретарю Блінкену за хорошу і оперативну співпрацю", - написав глава МЗС Нідерландів Вопке Хукстра в соцмережі х.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що навчання пілотів ЗСУ на F-16 розпочнуться вже в серпні. Якнайшвидше має відбутися застосування F-16 на полі бою, підкреслив президент.

Також повідомлялося, що Байден дав добро на навчання українських пілотів на F-16, але керують процесом НЕ США, а Данія і Нідерланди.

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