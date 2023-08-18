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Раптові смерті генералів РФ: в ГУР розповіли про інтриги всередині Кремля

Аліна Дембіцька
18 серпня 2023, 23:00
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Як зазначив представник ГУР, серед російського генералітету скоро будуть виявляти зрадників.
Раптові смерті генералів РФ: в ГУР розповіли про інтриги всередині Кремля
В ГУР розповіли про інтриги всередині Кремля / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот YouTube

В інтересах зміцнення свого диктаторського режиму Кремль активно веде пошуки осіб, яких можна визначити як "відповідальних" за провали під час війни в Україні. Ця ініціатива стала причиною раптових випадків смерті серед російського військового керівництва. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Як зазначив представник ГУР, серед російського генералітету також будуть виявляти зрадників.

"Можливо, навіть, за старою сталінською традицією, хтось завтра із цих генералів зізнається у роботі на англійську розвідку чи на українську розвідку, чи в роботі на українське націоналістичне підпілля", - припустив Юсов.

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Він зауважив, що в Кремлі відбуваються "класичні інтриги всередині диктаторського режиму, який сам себе поїдає". В РФ шукають крайніх за провали, за невиконані обіцянки, за величезні втрати в живій силі і техніці, за падіння в економіці.

"І крайніми в цій ситуації виглядають сьогодні саме кадрові військові. Тобто не ті, хто приймав злочинні політичні рішення, не ті, хто отримували від цього певний зиск, і навіть заробляли на цій кривавій війні, не пропагандисти, не ті, хто обслуговував режим Путіна чи носив за ним чемоданчик", - зауважив Юсов.

Представник ГУР підкреслив, що в російській історії вже був певний ряд подібних ситуацій, однак вражає той факт, що військові керівники РФ на даний момент допускають таке з собою чинити.

Як повідомляв Главред, у липні у Бердянську ліквідували топ-генерала армії Путіна. Так, у Запорізькій області в окупованому Бердянську у готелі, який захопила Росія і поселила військове керівництво окупаційної армії, в ніч на 11 липня прогриміли вибухи. Попередньо там загинув окупаційний генерал Олег Цоков.

Також повідомлялося, що Збройні Сили України ліквідували російського окупанта Сергія Франка. Загарбник воював проти України з червня. "Вантажем 200 "став на території" ЛНР". Російські пропагандисти пишуть, що Франко рвався на фронт з перших днів російського вторгнення в Україну, але був включений до списку з четвертого разу.

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