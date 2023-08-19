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"Це державна таємниця!": Маляр відреагувала на "злив" даних про втрати ЗСУ

Аліна Дембіцька
19 серпня 2023, 15:45 оновлено 19 серпня, 15:45
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Під час активної фази війни кількість загиблих і поранених захисників росіяни використовують для прорахунку ймовірних подальших дій ЗСУ, каже Маляр.
Анна Маляр, ВСУ
Маляр відреагувала на "злив" даних про втрати ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 28-а ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, УНІАН

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр відреагувала на повідомлення західних ЗМІ, які "злили" дані про кількість загиблих та поранених українських військовослужбовців.

"Час від часу в іноземних ЗМІ з‘являється інформація про нібито кількість наших загиблих. Тому ще раз поясню ситуацію. Під час воєнного стану ця інформація становить державну таємницю. Не тому що хтось щось хоче приховати, а тому що це вимога військових", - написала Маляр у Telegram.

Як зазначила заступниця міністра оборони, під час активної фази війни кількість загиблих і поранених українських військових загарбники використовують для прорахунку ймовірних подальших дій ЗСУ.

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"Річ у тім, що у військовій справі певні дії залежать від відсотка загиблих і поранених щодо загальної кількості військовослужбовців. Відповідно, якщо ці цифри відомі, ворог може наперед прорахувати наші дії", - пояснила вона.

Маляр підкреслила, що йдеться не лише про загальну кількість втрат убитими та пораненими, але й про кількість втрат конкретних підрозділів та напрямків. Особливо під час боїв. Якщо у окупантів буде така інформація, вони почнуть розуміти деякі наступні кроки українських захисників.

"Інформація щодо загальної кількості загиблих та поранених під час воєнного стану є держтаємницею. Доступ до цієї інформації має дуже обмежене коло осіб, які попереджені належним чином про кримінальну відповідальність за розголошення", - додала представниця Міноборони.

Втрати України та Росії у війні

Нещодавно видання The New York Times оприлюднило інформацію про те, що за 18 місяців російської агресії в Україні могли загинути 70 тисяч військовослужбовців ЗСУ. При цьому кількість поранених українських бійців оцінюється в 100 — 120 тисяч осіб.

Загальна кількість українських і російських військовослужбовців убитих або поранених з початку війни в Україні за 18 місяців, наближається до півмільйона осіб, заявили у The New York Times.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що під час контрнаступу ЗСУ роблять "чудеса, які увійдуть в підручники". Чудеса полягають в тому, що ЗСУ проводять успішні атаки навіть з урахуванням того, що у ворога більше зброї, боєприпасів і людей. Вона також порівняла втрати українських військових і російських окупантів. Втрати в ЗСУ в 8-9 разів менші, ніж у ворога.

Як зазначив президент Володимир Зеленський, контрнаступ ЗСУ йде повільно, але незабаром він набере обертів. Український гарант підкреслив, що, попри труднощі, українські воїни спритно просуваються вперед. За його словами, Україна не хоче втрачати своїх військовослужбовців, тому наша держава досить обережно підходить до наступальних дій.

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