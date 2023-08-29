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F-16 для України: експерти назвали переваги та важливі недоліки винищувачів

Анна Ярославська
29 серпня 2023, 09:39 оновлено 29 серпня, 09:44
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Літаки F-16 навряд чи матимуть вирішальний стратегічний вплив на хід війни, враховуючи оперативні виклики, з якими стикається Україна.
Володимир Зеленський, F-16, війна
В Atlantic Council назвали важливі недоліки F-16 / Колаж: Главред, фото: ОП, фото: 17 ОТБр імені Костянтина Пестушко

Поставка Україні американських винищувачів F-16 забезпечить Україні значно більш розширені можливості в повітряній сфері, а також може мати інші непрямі військові та політичні вигоди. Однак лише літаки навряд чи матимуть вирішальний стратегічний вплив на хід війни, враховуючи оперативні виклики, з якими стикається Україна. Про це йдеться у статті Atlantic Council. Аналітики розкрили всі плюси та мінуси винищувачів F-16 для України.

Переваги F-16

F-16 допоможуть українським силам, оскільки літаки компенсують втрати, яких Україна зазнала під час війни. Військово-повітряні сили України вступили у війну з приблизно 70 винищувачами МіГ-39 і Су-27. Росія ж досі мала вирішальну перевагу в радіолокаційних і ракетних можливостях повітря-повітря. Російські літаки, такі як Су-35С і МіГ-31БМ мають передові радіолокаційні системи, які можуть зафіксувати й обстріляти українські літаки до того, як останні зможуть їх виявити. Крім того, ці російські літаки використовують ракети з активним радіолокаційним самонаведенням, такі як Р-77 і Р-37м надвеликої дальності, що значно перевершують напівактивні Р-27, який встановлені на українських винищувачах.

F-16 перевершуватимуть старі українські літаки. Завдяки потужнішим радарам і кращій завадостійкості F-16 зможуть виявляти російські літаки на великих відстанях і дозволять українським пілотам залишатися далі за межами зони дії передової російської ППО.

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Крім того, винищувачі F-16, ймовірно, будуть оснащені AIM-120 AMRAAM, ракетами класу "повітря-повітря", що мають аналогічні та, ймовірно, кращі характеристики в порівнянні з російськими р-77.

Літаки F-16 забезпечать Україні платформу, яку можна буде легко інтегрувати в широкий спектр складних систем озброєння, якщо США та інші країни вирішать надати їх у майбутньому. Це може включати AN/ALQ-131, електронний блок протидії, призначений для шифрування ворожого радара, щоб уникнути виявлення, або кінетичну зброю, таку як бомба малого діаметру, і навіть крилаті ракети, такі як AGM-158 JASSM.

Щойно в України буде можливість експлуатувати F-16, країни НАТО можуть потенційно відкрити цю зброю, оскільки вона легко сумісна з винищувачами американського виробництва.

Передача F-16 може також дати Києву і непряму вигоду від того, що вивільняться додаткові українські протиповітряні системи для захисту від російських безпілотників і ракетних атак. Україна зможе забезпечити більш потужну авіацію для прикриття своїх військ на передовій від повітряного нападу і виділити більше засобів протиповітряної оборони наземного базування для захисту свого цивільного населення та критичної інфраструктури від ракетних ударів Росії.

Недоліки F-16

При цьому очікування від поставки Україні літаків F-16 не повинні бути надмірними. Застосування Росією зенітно-ракетної системи С-400 становить серйозну загрозу для всіх українських літаків, включаючи F-16, оскільки вона може націлювати літаки на середній та великій висоті на значній частині країни, навіть перебуваючи в Білорусі, Криму або на території Росії. Українським реактивним літакам все одно доведеться працювати на низькій висоті, використовуючи ефект рельєфу, що заважає радарам. Ця тактика продовжить ставити українські F-16 в невигідне становище в боях з російськими винищувачами.

Російські реактивні літаки, що працюють на більшій висоті, зможуть надавати більшу кінетичну енергію ракетам класу "повітря-повітря", збільшуючи швидкість, радіус дії та загальну летальність своєї зброї.

Крім того, застосування Росією різних типів ЗРК малої дальності й переносних ППО на полі бою також створить загрозу для українських F-16, що діють на підтримку наземних військ поблизу лінії фронту. Навіть перебуваючи не в повітрі, F-16 будуть вразливими на землі для російських ракетних ударів, які в минулому знищили кілька українських літаків.

Водночас, попри низькі шанси F-16 зіграти вирішальну роль в конфлікті, зусилля, витрачені на підготовку українських пілотів, наземних екіпажів і логістів для експлуатації цих літаків, матимуть довгострокову цінність. Враховуючи, що ця війна, на жаль, може тривати в осяжному майбутньому, наявність платформи, яка може легше приймати західні системи зброї, програмне забезпечення та технічне обслуговування, забезпечить можливості для більшої ефективності військової допомоги Україні в майбутньому.

Винищувачі F-16 для України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що три країни передадуть F-16 для української армії - це Данія, Нідерланди, Норвегія. Президент також висловив подяку США, адже літаки F-16 є американською технологією.

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що країна передасть повітряним силам ЗСУ майже всі наявні в розпорядженні армії американські літаки F-16 - крім кількох, які залишать для навчання українських пілотів.

Румунія підготувала все необхідне для початку навчань українських пілотів на винищувачах F-16. Але є ще одна умова. Йдеться про бюрократичний нюанс.

Україна може почати використовувати винищувачі F-16 вже навесні 2024 року. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, потрібно враховувати час на навчання і підготовку інфраструктури.

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