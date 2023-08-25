Авіаційний експерт пояснив, чому Україні не дозволяють атакувати Росію із F-16

З отриманням Taurus ми зможемо безперешкодно завдавати ударів, вважає Валерій Романенко.

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Романенко пояснив, чи дозволять Україні атакувати Росію із F-16 / колаж: Главред, фото: УНІАН, ОПУ

В інтерв'ю Главреду авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музея авіації ім. О.К. Антонова Валерій Романенко розповів, чи зможе Україна, маючи F-16, завдавати ударів по території Росії і чи погодиться на це Захід.

"Ні, не дасть. Це вже обумовили. Ми не зможемо використовувати ані ці літаки, ані керовану зброю з цих літаків, щоб завдавати ударів по території Росії", - наголосив експерт.

Він зазначив, що якщо Україна отримає F-16, а також німецькі Taurus, для нас не буде недоступних точок для завдання ударів по всій тимчасово окупованій території.

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"З отриманням Taurus ми зможемо безперешкодно завдавати ударів, наприклад, по Кримському мосту та Керченській переправі. Адже зараз ми їх просто не дістаємо. Поки що ми не можемо просуватися вглиб ворожої території. І тут дзеркальна ситуація: вони не можуть, бо ми їх зіб’ємо, ми не можемо, бо вони нас зіб’ють. Безпечна зона для запуску плануючих бомб чи крилатих ракет – це 50-80 км від лінії бойового зіткнення. Тобто цю дальність потрібно відмінусувати від загальної дальності крилатої ракети. Тому зараз ми не можемо використати ані Storm Shadow, ані SCALP для того, щоб бити, наприклад, по Севастополю, Кримському мосту чи Керченській переправі, тобто по основних вузлах логістики ворога", - пояснив Романенко.

Хто такий Валерій Романенко Валерій Романенко - авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О.К. Антонова. В якості експерта коментує питання, пов'язані з авіацією, на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах.

Передача F-16 Україні

Нагадаємо, що три країни передадуть F-16 для української армії. Три країни, які погодились передати Україні після тренування F-16, - Данія, Нідерланди, Норвегія. Зеленський дуже вдячний країнам-партнерам.

F-16 ЗСУ зможуть знищувати фронтові літаки РФ ще до скидання бомб. Єдине, що РФ може протиставити винищувачам F-16, це ЗРК великого радіусу, каже Олександр Коваленко.

У Данії поставили умову, що F-16 ЗСУ можуть використовувати тільки на своїй території. Україна зможе використовувати винищувачі F-16, які Данія пообіцяла передати ЗСУ, тільки на своїй території.

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