"Перспективи нерадісні": Романенко розповів, скільки F-16 Україні можуть передати

Наразі основна мета України – сформувати хоча б три повноцінні бригади, оснащені винищувачами F-16, зауважив експерт.

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Романенко розповів, скільки F-16 Україні можуть передати / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот із відео

Україна продовжує підвищувати свій оборонний потенціал шляхом розширення авіаційного парку. Після інтенсивних переговорів, Нідерланди та Данія погодилися надати Україні винищувачі F-16. Передача цих винищувачів буде здійснюватися партіями.

Як розповів в інтерв'ю Главреду авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музея авіації ім. О.К. Антонова Валерій Романенко, попередньо було заплановано отримання Україною 128 бойових літаків F-16. Однак зараз угода охоплює 61 винищувач даного типу.

"Винищувачі такого типу, як F-16, нам дуже потрібні, і західні партнери довго дозрівали до цього рішення. Наразі ми боремося за те, щоб отримати умовний паритет із Росією щодо авіації. Зрозуміло, що у росіян набагато більше таких машин. Тож навіть якщо ми отримаємо 128 літаків, у Росії буде принаймні втричі більше сучасних винищувачів", - зауважив авіаційний експерт.

За його словами, наразі основна мета України – сформувати хоча б три повноцінні бригади, оснащені винищувачами F-16.

"Треба, щоб наші Повітряні сили ставали більш сучасними. Наразі їх не можна назвати сучасними – пілоти демонструють дива хоробрості й майстерності, але відсутність потрібних нам літаків не дозволяє їм ефективно протидіяти ворогу. Росіяни не залітають до нас, але вони все одно атакують українські позиції на передовій та зривають наші наступи. Щоб покласти цьому край, потрібні більш сучасні машини", - сказав Романенко.

Говооячи про кількість літаків, які нададуть Україні, експерт згадав слова прем'єр-міністерки Данії Метти Фредеріксен. Вона заявила, що до кінця року країна сподівається передати Києву 6 літаків, наступного року – 8 та ще декілька машин у 2025 році.

"Перспективи нерадісні, але це тільки одна країна. Данія збирається експлуатувати свої літаки як мінімум до 2027 року і не може нам їх усі віддати. Їхні винищувачі були модернізовані майже до найсучаснішого рівня і, на думку данців, здатні дати бій російським військам. Втім, літаки, які передають саме нам, є машинами більш обмеженої модернізації зі старим радаром", - розповів він.

Як зазначив Романенко, у Нідерландів ситуація з літаками краща. Вони швидше переозброюються винищувачами 5-го покоління, практично всі F-16 перебувають на базах.

"Отже, Нідерланди зможуть надати нам більше літаків, аніж Данія, у якої ще є плани на ці винищувачі. Не думаю, що ми отримаємо всі 42 літаки від Нідерландів наступного року. Наприклад, частину отримаємо до кінця цього року, а іншу вже у 2024-му. Але я з оптимізмом дивлюся на ситуацію і думаю, що наступного року ми зможемо сформувати принаймні 2-3 ескадрильї", - зауважив авіаційний експерт.

Він підкреслив, що наразі точно невідомо, скільки Україна може отримати літаків від союзників, адже цифри назвала лише Данія.

"Будемо сподіватися, що найближчим часом кількість озвучать і у Нідерландах, де F-16 знаходяться на базах збереження. Їх потрібно лише відремонтувати, привести до льотного стану, перевірити і можна буде передавати", - додав Романенко.

Хто такий Валерій Романенко Валерій Романенко - авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О.К. Антонова. В якості експерта коментує питання, пов'язані з авіацією, на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах.

Передача F-16 Україні

Як повідомляв Главред, 20 серпня президент Володимир Зеленський оголосив, що Україна отримає 42 літаки F-16. Ці винищувачі зобов'язалися передати Нідерланди.

Однак пізніше прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте засумнівався в можливості передати Україні 42 винищувачі F-16.

Згодом стало відомо, що Данія передасть Україні 19 літаків F-16. Як зазначила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, перші 6 винищувачів з'являться в Україні вже до Нового року. Ще 8 літаків відправлять у 2024 році, а решту 5 – у 2025 році.

Після цього у РФ закотили істерику і пригрозили "новими жертвами". Посол Росії в Данії Володимир Барбін марить, що мовляв Данія, прикриваючись тезою, що Україна сама повинна визначати умови миру, "прагне не залишити Україні іншого вибору, крім продовження військового протиборства з Росією".

Нещодавно у Повітряних силах пояснили, як F-16 змінять хід війни. За словами Юрія Ігната, F-16 здатні змінити хід подій. Вони здатні забезпечити Україні те, що сьогодні потрібно найбільше – перевага в повітрі на окупованих територіях.

Дивіться відео, в якому Романенко розповів, коли Україна отримає винищувачі F-16:

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