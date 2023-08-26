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Які ще країни Заходу можуть дати ЗСУ літаки F-16: прогноз експерта

Дмитро Відоменко
26 серпня 2023, 02:05
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За словами Валерія Романенка, швидше за все, навчальні табори для українських льотчиків і льотного персоналу розгорнуть в тому числі і в Румунії, і в Польщі.
F-16, Романенко
Україна може отримати F-16 і від Бельгії - Валерій Романенко / колаж Главред, фото ТСН і ua.depositphotos.com

Україна може отримати ще деяку кількість F-16 від Бельгії. Про це в інтерв'ю Главреду розповів авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О.К. Антонова Валерій Романенко.

"Україна може отримати F-16 і від Бельгії - у неї є такі винищувачі, вона член авіаційної коаліції. Могла б дати літаки і Норвегія, але вона вже продала їх Румунії. Країни-союзники - Польща і Румунія – не готові цього зробити, тому що повинні дбати про власну безпеку", ‒ сказала вона.

За словами Романенка, швидше за все, навчально-тренувальні табори для українських льотчиків і льотного персоналу розгорнуть в тому числі і в Румунії, і в Польщі.

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"Крім того, я впевнений, що навчання наших фахівців буде проходити не тільки в Бельгії та Нідерландах, але і в Румунії, після чого будуть і в Польщі. Нагадаю, Польща ще в грудні 2021 року замовила чотири повнофункціональних тренажера для літаків F-16. І до кінця цього року три тренажери там повинні бути встановлені. У Румунії вже проводяться організаційні заходи з метою створення тренувального центру. Персонал набирає приватна фірма, з якою виробник F-16 компанія Lockheed Martin уклала контракт на підготовку льотного і технічного складу. Вони вже набирають інструкторів, льотчиків і людей, які будуть обслуговувати центр", ‒ сказав він.

Хто такий Валерій Романенко

Валерій Романенко - авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О.К. Антонова. В якості експерта коментує питання, пов'язані з авіацією, на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах.

Україна отримає винищувачі F-16

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков зазначав, що українські пілоти почали навчання на F-16, за його словами, це займе не менше 6 місяців. План навчання включає не тільки освоєння функцій цих літаків, а й вивчення англійської мови, оскільки базового рівня іноземної виявилося недостатньо.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що три країни передадуть F-16 для української армії - Данія, Нідерланди, Норвегія. Президент також висловив подяку США, адже літаки F-16 є американською технологією. Про кількість переданих винищувачів Володимир Зеленський поки не повідомляє.

Також президент України зазначив, що у жовтні українські пілоти відправляться в США вчитися керувати F-16. Пілоти повинні пройти навчання англійської мови, перш ніж вони зможуть навчитися керувати американськими літаками. Англійську вони вивчатимуть у вересні, щоб у жовтні вчитися керувати цими повітряними суднами.

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F-16 війна Росії та України Валерій Романенко
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