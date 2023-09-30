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"Цей прогноз справдиться": Огризко відповів, чи закінчиться війна наступного року

Аліна Дембіцька
30 вересня 2023, 02:10
Все залежить від того, яку військову допомогу ми отримаємо і як швидко, зауважив Огризко.
'Цей прогноз справдиться': Огризко відповів, чи закінчиться війна наступного року
Огризко відповів, чи закінчиться війна в Україні наступного року / Колаж: Главред, фото: скріншот

Тривалість війни в Україні залежить від того, яку зброю отримають від Заходу українські захисники для наступальних операцій, а також від того, наскільки швидко ця допомога прибуде в Україну. Про це під час чату на Главреді розповів дипломат, колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко.

Як зазначив Огризко, не варто бути бабцями Вангами і "вангувати", коли закінчится війна, яку розпочала країна-агресорка Росія.

"Все залежить від того, яку військову допомогу ми отримаємо і як швидко. Якщо вона буде достатньою, то, пошлюся тут на генерала Буданова, який вважає, що так може статися. У нього інформації значно більше. Давайте будемо сподіватися, що цей прогноз справдиться", - сказав колишній міністр закордонних справ України.

Хто такий Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996).

У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка .

1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України.

У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка.

18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну.

17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року.

У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній.

З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда".

З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Коли закінчиться війна в Україні?

Нещодавно начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов спрогнозував ймовірні терміни війни РФ проти України. На його думку, війна РФ проти України не буде довготривалою, адже росіяни фізично не можуть вести довготривалі дії.

Раніше полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан заявив, що розгром російської армії в Україні може відбутися навесні-влітку 2024 року. За його словами, такі терміни можуть бути пов'язані з тим, що в наступному році повинні відбутися президентські вибори в США.

Як зазначив журналіст Олександр Сотник, війна в Україні може закінчитися раптово.

"На превеликий жаль, я дуже промахнувся, коли говорив, що до кінця 2023 року все це закінчиться, але ще є час, щоб це сталося. Тому що диктатор раптово смертний, і, коли його не стане, все закінчиться раптово, і за стіл переговорів все-таки сядуть", - сказав Сотник.

Дивіться відеоверсію чату на Главреді з Володимиром Огризком:

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війна в Україні Володимир Огризко війна Росії та України
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