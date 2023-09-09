'Сядуть за стіл переговорів': Сотник розповів, що війна в Україні закінчиться раптово

Путін сподівається на те, що наступним президентом США стане Трамп, і тоді Україні обріжуть всю допомогу, вважає експерт.

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Сотник спрогнозував, коли закінчиться війна в Україні / колаж: Главред, фото: 17 ОТБр, скріншот: Youtube

На сайті Главред відбувся чат із журналістом, письменником і публіцистом, головним редактором каналу Sotnik-TV Олександром Сотником. Спілкуючись із читачами, він розповів, як надовго затягнеться ця війна, чи є шанси, що вона завершиться хоча б у 2024 році.

"На превеликий жаль, я дуже промахнувся, коли говорив, що до кінця 2023 року все це закінчиться, але ще є час, щоб це сталося. Тому що диктатор раптово смертний, і, коли його не стане, все закінчиться раптово, і за стіл переговорів все-таки сядуть", - зазначив Сотник.

Експерт вважає, що Путін буде затягувати і вимотувати війну в Україні. Він буде сподіватися на те, що наступним президентом США стане Трамп, і тоді Україні обріжуть всю допомогу.

"Путін - це війна, він гарант продовження війни. Будемо сподіватися, що з ним розбереться його оточення, і його життя та майбутнє системи виявляться несумісні", - додав Сотник.

Дивіться відео чату на Главреді з Олександром Сотником:

Нагадаємо, що у Зеленського анонсували нові удари дронів по критичній інфраструктурі РФ. Якщо Росія завдаватиме ударів по критичних об'єктах в Україні, то відповідно критичні об'єкти в самій РФ також можуть постраждати.

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